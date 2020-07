vor 33 Min.

"Energie aus einer anderen Welt": Woher stammt der Kornkreis bei Fischen?

Plus Zum dritten Mal gibt es im Ammertal einen Kornkreis. Die dort vermutete besondere Energie zieht Menschen aus dem In- und Ausland an. Der Landwirt ist dagegen eher mit irdischen Dingen beschäftigt.

Von Gerald Modlinger

Golden leuchten die Weizenfelder im Ammertal unterm blauen Juli-Himmel. Das ist die Saison der Kornkreise. Zum dritten Mal nach 2007 und 2014 gibt es einen solchen wieder in der Ebene zwischen Fischen und Raisting. Und er ist bereits wieder zu einem Besuchermagnet geworden. Unsere Redaktion hat sich vor Ort umgesehen und gefragt, was es mit dem Kunstwerk auf sich haben könnte.

Genau auf dem Acker, wo schon 2007 die Getreidehalme in Form eines kunstvollen Kreises zu Boden gedrückt waren, ist dies auch heuer wieder der Fall – seit mindestens Sonntag. An diesem Tag – vor dem abendlichen Gewitter – hat der Aidenrieder Landwirt Georg Steingruber den Kreis entdeckt. Inzwischen hat sich diese Entdeckung praktisch in ganz Süddeutschland und in Österreich und der Schweiz herumgesprochen. Von Nah und Fern pilgern die Kornkreis-Besucher hierher auf der Suche nach einer besonderen Energie, die sie hier zu finden glauben, ähnlich wie es auch 2014 auf einem Kornkreis-Acker bei Raisting war.

Ist in der Kornkreis-Mitte die Energie am besten zu spüren?

In jedem Fall zu spüren ist am Dienstag die Kraft der Sonne. 32 Grad zeigt das Thermometer an, während die Menschen von der Neuen Ammer über einen Feldweg zu Steingrubers Acker strömen. Genau in der Mitte hat sich eine größere Gruppe versammelt. Hier soll man die Energie am besten spüren, insbesondere dann, wenn man sich barfuß auf den niedergedrückten Halmen bewegt, sagt etwa Winfried Schwager, der aus der Ostschweiz angereist ist. Doch was ist dran? Ist der Kreis überhaupt die Schöpfung einer „Energie aus einer anderen Welt“, die in das Feld geradezu eingebrannt werde, wie es Schwager formuliert? Für ihn ist das so, und er nimmt aus einem solchen Energiefeld in einem Acker auch die Botschaft mit, dass es die Angst auflöse, die Angst vor Corona und anderen Krankheiten oder auch vor finanziellen Einbußen. Ein Stück dieser Energie nimmt er auch mit nach Hause: in einer mit Wasser gefüllten Flasche.

Der Kornkreis in einem Feld in der Nähe von Pähl. (Luftaufnahme mit einer Drohne). Bild: Sven Hoppe, dpa

Kornkreis bei Dießen: Eine Spendenkasse ist aufgestellt

Ganz ähnlich nimmt Johann Held, ein Rutengänger aus Reichertshausen (Kreis Pfaffenhofen an der Ilm), den Kornkreis wahr. „Man spürt, dass die Energie anders ist, als wenn man draußen ist.“ Natürlich, das weiß Held auch, gebe es auch gefälschte Kornkreise, also von Menschenhand gestaltete Muster. Den Fischener hält er jedoch nicht für Menschenwerk. „Der ist dreidimensional gemacht, das kann man nicht mit einem Brett machen“, ist Held überzeugt. Auch Winfried Schwager betrachtet ihn als „echt“, was an den kunstvoll verwobenen niedergedrückten Ähren zu erkennen sei. Im Übrigen liege der Kornkreis genau auf einem besonderen Energiepunkt.

Mit ziemlich irdischen Dingen ist dagegen Bauer Georg Steingruber seit Montag konfrontiert. Ihn beschäftigt zum einen der Ernteausfall, weil die platt gedrückten Halme nicht mehr vom Mähdrescher geerntet werden können und die zahlreichen Besucher womöglich noch mehr Flurschaden anrichten. Wie andere Kornkreis-Bauern weiß er sich aber zu helfen und hat schon mal eine Spendenkasse am Rand seines 3,9 Hektar großen Feldes aufgestellt.

Damit niemand durch den stehenden Weizenbestand geht, hat Steingruber ein Absperrband ums Feld gezogen und einen Zugang markiert. Parkplätze darf er nicht ausweisen, „weil Corona-Zeit ist“, wie er sagt. Wegen Corona steht er gerade gegenüber den Behörden unter besonderem Rechtfertigungsdruck, erzählt der Landwirt. Steingruber betont, dass er kein Veranstalter eines Kornkreises sei und weist jegliche Verantwortung für die Einhaltung von Infektionsschutzauflagen von sich. Würde er als Veranstalter gelten, dürfte er nicht mehr als 100 Personen aufs Feld lassen. Das wäre kein ganz einfaches Unterfangen, denn der Besuch entwickle sich „dynamisch“, wie er sagt. Auch Hinweisschilder dürfe er nicht aufstellen.

Kornkreis lockt Besucher an: Geerntet werden soll etwa in zwei Wochen

Absperren will er seinen Acker nicht – an Verbotsschilder, solche habe ihm die Polizei aus Infektionsschutzgründen schon nahegelegt – würde sich eh niemand halten. Wenn eine Sperrung durchgesetzt werden solle, sagt Steingruber, dann müsse sich die Polizei rund um die Uhr an den Acker stellen. Auch ein vorzeitiges Abernten kommt für ihn nicht infrage. Noch sind die Halme teilweise grün und der Weizen noch nicht reif: „Vor 14 Tagen ernte ich das Feld nicht ab“, betont der Aidenrieder Landwirt. Schließlich sollen die reifen Körner dann als Backweizen verkauft werden.

Georg Steingruber aus Aidenried ist der Besitzer des Kornkreis-Ackers bei Fischen. Bild: Gerald Modlinger

Wie der Kornkreis entstanden ist und wie er wirkt, darüber lässt sich Steingruber nicht viel entlocken. Sibyllinisch sagt er nur: „Die Bedeutung müssen die Leute selber herausfinden.“ Wer es nicht herausfinden kann, wird das Kunstwerk zumindest mit einem Staunen betrachten, wie es eine Frau formuliert, die gerade aus dem Kornkreis kommt. Derweil surrt über den Köpfen der Besucher eine Drohne, mit der ein Familienvater aus Vorarlberg sich einen Überblick über das hochsommerliche Kunstwerk verschaffen will, und kurz darauf auch überfliegt auch noch ein Flugzeug den Acker. Der feierlichen bis entrückten Stimmung der meisten Kornkreis-Besucher tun solche Begleitmusiken keinen Abbruch.

