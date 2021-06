Energiepflanze angebaut

Stadtwerke helfen dem Klostergut

Die Stadtwerke Landsberg unterstützen den Anbau der mehrjährigen Energiepflanzen durch das Klostergut Landsberg.

Auf der Gemarkung Pitzling wächst künftig im Wasserschutzgebiet rund um die Teufelsküche die Durchwachsene Silphie, heißt es in einer Pressemeldung. In diesen Tagen habe das Klostergut die Saat auf rund 3,5 Hektar in den Boden gebracht. „In den kommenden zehn Jahren werden wir dort das Futter ernten, das die Mikroorganismen unserer Biogasanlage brauchen. Die Silphie ist eine sinnvolle Alternative zu Energiemais“, sagt Christian Leis, Verwalter des Klosterguts.

Im laufenden Jahr werden die Pflanzen in einer Maiskultur heranwachsen und so während der wichtigen Anlaufmonate gut geschützt sein. Ab 2021 werde die Silphie dann alleine stehen und beim Wachsen ihr komplettes Potenzial offenlegen: Sie könne Grundwasserschutz, Artenvielfalt und Klimaschutz auf einmal. „Die mehrjährige Pflanze bindet sehr effektiv Stickstoff im Boden und verhindert die Auswaschung von Nitrat. Das ist ganz besonders wichtig im Wasserschutzgebiet“, sagt Ulrich Heindl, Experte für Wasserqualität der Stadtwerke Landsberg. Deshalb unterstütze das kommunale Unternehmen auch das Anbauprojekt mit einem finanziellen Zuschuss, heißt es in der Pressemeldung. (lt)