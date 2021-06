Energiereferent wird gesucht

Wolfgang Weisensee will Amt abgeben

Der Landsberger Stadtrat muss sich einen neuen Energiereferenten suchen. Dr. Wolfgang Weisensee von der Landsberger Mitte, der das Amt seit Anfang Mai 2020 innehat, will seine Tätigkeit beenden. Das hat er Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) in einem Schreiben mitgeteilt. Ob er von seinem Referentenamt entbunden wird, entscheidet der Stadtrat in seiner heutigen Sitzung.

Zuletzt hatte Wolfgang Weisensee sich immer wieder beschwert, dass er als Energiereferent zu wenig in Projekte eingebunden wurde. Zuletzt als es um den Neubau des Jugendzentrums in der Lechstraße ging und vonseiten der Stadtverwaltung das dort vorgesehene Energiekonzept vorgestellt wurde, das in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken erarbeitet wurde. Wie Weisensee in der damaligen Sitzung sagte, sei er in die Überlegungen nicht eingebunden worden. So mache das Amt eines Energiereferenten keinen Sinn, hatte er geäußert.

Nun hat er offenbar Konsequenzen gezogen. In einem Schreiben, das er am 16. Mai an die Oberbürgermeisterin und seine Stadtratskollegen verschickt hat, bat Weisensee darum, ihn zum frühestmöglichen Zeitpunkt vom Amt des Energiereferenten zu entbinden. Jetzt wird ein Nachfolger gesucht. (wu)