Energy Award: Steigt Kaufering aus?

Die Fotovoltaikanlage (im Vordergrund) neben der Bahnlinie Landsberg-Kaufering gehört zu den Vorzeigeprojekten der Marktgemeinde Kaufering in Sachen erneuerbare Energie.

Bislang wurde Kaufering vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu beraten. Jetzt sorgt Bürgermeisterin Bärbel Wagener-Bühler für eine faustdicke Überraschung.

Von Thomas Wunder

Die Kauferinger Kommunalpolitiker waren mächtig stolz, als die blauen Schilder am Ortseingang aufgestellt wurden. Sie weisen auf den European Energy Award hin. Eine Auszeichnung, die die Marktgemeinde im Sommer 2017 für den effizienten Umgang mit Energie und die verstärkte Nutzung von erneuerbarer Energie erhalten hat. Begleitet und beraten wurde Kaufering dabei vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu. Doch die Zusammenarbeit soll nun beendet werden. Mit dieser Aussage überraschte Klimaschutzberaterin Dr. Kerstin Koenig-Hoffmann in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats.

Kaufering hat offenbar in Sachen Klimaschutz nachgelassen

Das bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz hatte der Marktgemeinde im November 2017 in München den European Energy Award verliehen. Die Kommune war eine von sieben in Bayern und die erste im Landkreis, die diese Auszeichnung erhielt. Nicht nur deswegen wurde Ende Februar vergangenen Jahres die Zusammenarbeit mit dem Energie- und Umweltzentrum Allgäu fortgesetzt. Zunächst für ein Jahr. Die Gesamtkosten für Begleitung und Beratung, die die Gemeinde tragen muss, lagen bei rund 8900 Euro.

In der Sitzung des Marktgemeinderats war Energieberaterin Kerstin Koenig-Hoffmann zu Gast. Laut Tagesordnungspunkt sollte sie die Ergebnisse eines internen Audits vorstellen. Die Zahlen und Daten, die sie präsentierte, ließen die Gemeinderäte enttäuscht zurück. Im Vergleich zur Zertifizierung im Herbst 2017 habe Kaufering nachgelassen, so ihre Analyse. Eine Delle machte die Beraterin vor allem im Bereich Kommunikation und Kooperation aus. „Das ist schmerzhaft, dass wir nachlassen“, sagte Zweite Bürgermeisterin Gabriele Triebel (GAL), die die Sitzung für die erkrankte Bürgermeisterin Bärbel Wagener-Bühler (Kauferinger Mitte) leitete.

Die Kooperation ist weniger geworden

Sascha Kenzler (UBV) wirkte ratlos: „Ich fühle mich schuldig, und weiß nicht warum.“ Schließlich habe die Marktgemeinde mittlerweile auch einen Klimaschutzbeirat, der sich unter anderem aus Vertretern der Verwaltung, des Gemeinderats und der Bürger zusammensetzt. Er und auch Manfred Huber (Kauferinger Mitte) fragten nach den Kriterien, auf deren Grundlage die Bewertung erstellt wurde. Dazu dürfe sie keine Angaben machen, sagte Koenig-Hoffmann. Sie könne lediglich Tipps geben, wie sich die Kommune verbessern könne. Als Beispiele nannte die Energieberaterin ein Solarpotenzialkataster für Bürger, die Fortführung einer Energieberatung oder die Organisation von Vorträgen zu den Themen Energiesparen und Klimaschutz.

Was sagt die Bürgermeisterin dazu?

Am Ende ihrer Ausführung überraschte Kerstin Koenig-Hoffmann die Marktgemeinderäte dann mit der Aussage, mit der Präsentation der Ergebnisse des internen Audits ende die Zusammenarbeit zwischen Kaufering und dem Energie- und Umweltzentrum. Der Vertrag laufe Ende März aus und Bürgermeisterin Bärbel Wagener-Bühler habe ihr am Telefon mitgeteilt, dass die Kommune aussteigen werde. Thomas Wiesmann (SPD) und Manfred Huber berichteten aus der jüngsten Sitzung des Klimaschutzbeirats, in der zwar über einen möglichen Ausstieg beraten, aber keine Entscheidung getroffen worden sei.

Wie geht es jetzt weiter? Bürgermeisterin Bärbel Wagener-Bühler wollte sich auf Nachfrage unserer Zeitung zur Sache nicht äußern, weil sie sich noch bis Ende März im Krankenstand befinde. In der Sitzung kamen die Gemeinderäte überein, über die Verlängerung des Vertrags mit dem Energie- und Umweltzentrum in einer der nächsten Sitzungen erneut zu beraten.

