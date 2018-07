vor 24 Min.

Engagement wird ausgezeichnet

Awo und VR-Bank verleihen Preis

Der Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) sucht wieder Vorschläge für ehrenamtliches Engagement im Landkreis unter dem Motto „Ohne dich geht es nicht!“ Seit 2010 verleiht die Awo den Engagementpreis, der mit 1000 Euro dotiert ist.

Bewerben können sich nach Auskunft des Vorsitzenden Helmut Schiller nicht nur Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt, sondern auch aktive Einzelpersonen oder Gruppen mit ihren sozialen Projekten und Initiativen unabhängig von der Awo bis zum 30. September.

Die Preisverleihung wird am 26. Oktober im Awo-Zentrum Landsberg in einem feierlichen Rahmen erfolgen. Diese Anerkennung von bürgerschaftlichem Engagement ermöglicht von Beginn an die VR-Bank Landsberg-Ammersee durch eine Zustiftung an die Stiftung „Awo Ehrenamt lohnt“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit dem Awo-Engagementpreis sind schon verschiedene Paten- und Hilfsprojekte ausgezeichnet worden, die sich um Eltern, Schüler, Senioren und Menschen in Krisensituationen kümmerten.

Zuletzt profitierten das Erzählcafé im Landsberger Mehrgenerationenhaus für Alleinstehende und Senioren am Sonntagnachmittag und das Engagement von zwei IKG-Schülerinnen, die Landsbergs Straßen mit dem Rollator erkundet hatten, um mögliche Stolperfallen zu identifizieren. (lt)

Die Ausschreibungsunterlagen können auf der Website www.awo-landsberg.de heruntergeladen werden. Bewerbungen können per E-Mail an schiller-utting@t-online.de gerichtet werden.

