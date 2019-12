vor 4 Min.

Engelssummen und alpine Klänge

Vocalensemble singt in drei Kirchen Weihnachtsklassiker

Es hat einfach eine unwiderstehlich weihnachtliche Stimmung – das Sankta-Lucia-Konzert des Vocalensembles Landsberg. Und so waren die Kirchen bei den drei Konzerten in St. Katharina Landsberg, Heilig Kreuz Landsberg und in St. Gallus Langerringen wieder zum Bersten gefüllt.

In vielfältigen Konstellationen sang der Chor, mal schreitend, mal im Kreis über den Kirchenraum verteilt, mal im Antwortgesang mit einem Ensemble auf der Empore Lieder aus Schweden, dem Alpenraum und aller Welt. Das sanfte Kerzenlicht, die langen weißen Gewänder der Sänger, die zu Herzen gehenden weihnachtlichen Chorsätze und das Lichterspalier beim Ausgang bildeten ein Gesamterlebnis, das viele Besucher zu Tränen rührte.

Eine Besonderheit war das sphärische „Es ist ein Ros entsprungen“ von Michael Praetorius in einem Arrangement von Jan Sandström. Die vertraute Melodie schien über einem flirrenden Engelssummen zu schweben. Alpine Sätze wie „Es wead scho glei dumpa“ oder ein Adventsjodler wurden im Antwortgesang mit einem Männerensemble auf der Empore gesungen, was den Effekt hatte, dass der Zuhörer sich mitten im Geschehen fühlte.

Das schwedische „Lusse Lella“ für Frauenchor erklang luftig-leicht und dynamisch. Und schließlich war auch das vertraute „Jul, Jul“, zu hören, das viele Besucher schon erwarteten.

So weihnachtlich eingestimmt verließen die Besucher beseelt und gerührt die Kirche durch das Spalier der Chorsänger. Deren Kerzen wurden diesmal vom heftigen Wind ausgeblasen. (knill)

