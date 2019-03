vor 3 Min.

Enteignung: Ein Echinger verliert seinen Grund

Karl-Heinz Heckmaier muss für ein Hochwasserschutzprojekt Tausende Quadratmeter abtreten. Warum er die Fläche für einen Damm nicht abgeben will und wie es nun weitergeht.

Von Stephanie Millonig

„Hier wird Natur zerstört.“ Karl-Heinz Heckmaier steht auf seinem Grundstück im Westen von Eching inmitten von wilder Natur: der Längenmoosgraben von Pflaumdorf her kommend in einer Schlucht nach Eching. Der 73-Jährige hat seine Jugend an diesem Fleck Erde verbracht, in der Wildnis rund um die Schlucht und an den einstigen Weihern spielte die Dorfjugend Indianer und war im Winter auf dem Eis. Karl-Heinz Heckmaier zeigt Fotos, auf denen seine Schwester mit Eishockey-Schläger auf dem Eis zu sehen ist.

Enteignungen sind sehr selten

Die Fischweiher gibt es schon länger nicht mehr, und auch die Schlucht wird in ihrer bisherigen Form bald nicht mehr bestehen: Am Längenmoosgraben soll ein Damm zum Hochwasserschutz gebaut werden, und dafür benötigt die Gemeinde 4000 Quadratmeter von Heckmaiers Grund. Jahrelang wurde diskutiert und gestritten, aber Heckmaier will die Fläche nicht hergeben. Jetzt wird er enteignet. Ein seltener Vorgang am Landratsamt: Laut der zuständigen Baujuristin Cornelia Bendl werden derzeit drei Verfahren bearbeitet.

Worum geht es eigentlich am Längenmoosgraben? Der kleine Bach, der vom Westen her auf Eching zufließt und an der Greifenberger Straße in die Windach mündet, überschwemmte beim Pfingsthochwasser 1999 und im August 2000 einige Häuser an der Greifenberger Straße. Ein fast sieben Meter hoher und rund 50 Meter langer Damm, der Hochwasser zurückhält, ist nun geplant. Der Planfeststellungsbeschluss erfolgte 2010. Die letzte Kostenschätzung von 2015 liegt laut Bürgermeister Siegfried Luge bei 800.000 Euro.

Es geht Heckmaier nicht ums Geld

Karl-Heinz Heckmaier kritisiert die geplante Maßnahme als überdimensioniert. Er vermutet, dass das Projekt nur deshalb so groß ausfalle, weil Bauland ausgewiesen werden solle. Zwei Baugebiete, „An der Greifenberger Straße“ und „Am Hang-West“, sind derzeit in Greifenberg geplant. Heckmaier ärgert, dass er 4000 Quadratmeter von seinem Hang abgeben soll und das Grundstück, das er seinen Kindern hinterlassen will, damit wertlos werde. Seine Weigerung zu verkaufen, liege nicht an einem zu niedrigen Angebot, sagt Heckmaier. Ihm gehe es nicht ums Materielle, sondern darum, den Hang zu erhalten.

