Genug Regen, kein Käfer: Im Wald im Landkreis Landsberg passt es

Plus Die Waldbesitzer sind in den Forsten im Landkreis Landsberg unterwegs. Das Wetter und die Preise stimmen zwar, doch der Klimawandel bleibt ein Thema.

Von Gerald Modlinger

So entspannt wie in diesem Sommer gestalteten sich die in dieser Jahreszeit von der Waldbesitzervereinigung (WBV) Landsberg veranstalteten Abendspaziergänge durch die heimischen Forste schon etliche Jahre nicht mehr. Aktuell passt nämlich so weit alles für die Forstbranche: Der Rundholzpreis ist steil nach oben gegangen, das Wetter tut den Bäumen gut und bremst die Vermehrung des Borkenkäfers. Und auch die Schnaken waren erträglich, als Förster Erwin Schmid und WBV-Geschäftsführer Martin Mall rund zwei Dutzend Waldbesitzer durch den Wald zwischen Entraching und Utting führten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

