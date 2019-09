17:26 Uhr

Entwarnung: Kaum Blaualgen im Lech

Gute Nachrichten für Wassersportler, Angler und Hundebesitzer: Das Landratsamt Landsberg hebt die Warnung vor Blaualgen im Lech auf.

Von Thomas Wunder

Mitte September hat das Gesundheitsamt Landsberg eine Warnung für Schwimmer, Wassersportler und Hundebesitzer ausgesprochen, nachdem an verschiedenen Lechstaustufen Blaualgen entdeckt worden waren. Diese Warnung wird wieder aufgehoben, weil nur in wenigen Proben vereinzelt Blaualgen festgestellt wurden.

Das Gesundheitsamt hat in der vergangenen Woche an den Staustufen 18 bis 21 zwischen Kaufering und Prittriching sowie an den Badestellen an der Lechstaustufe 15 bei Landsberg und der Lechstaustufe 8a bei Kinsau umfangreiche Proben genommen und zur Untersuchung an das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit geschickt.

Wie das Landratsamt mitteilt, konnten in den Proben keine beziehungsweise in einzelnen Fällen nur sehr geringe, aber unbedenkliche Toxinkonzentrationen nachgewiesen werden. Zu hohe Werte können unter anderem für Hunde tödlich sein. Die vom Umweltbundesamt festgesetzten Leitwerte seien in allen Proben weit unterschritten worden, so das Landratsamt.

