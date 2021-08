Epfach: Hundehalterin wird von fremdem Hund gebissen

Beim Gassigehen wird eine Frau in Epfach von einem fremden Hund gebissen. Jetzt sucht die Polizei nach dem Halter des Tieres.

Am Dienstagvormittag ist es auf einer Gassirunde in Epfach zu einem Zwischenfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war eine 68 Jahre alte Hundebesitzerin mit ihrem angeleinten Vierbeiner gegen 10.45 Uhr spazieren. Ihr kam eine bislang unbekannter Mann mit zwei angeleinten Hunden entgegen. Beide Hunde konnten sich aus dem Halsband befreien und attackierten den Hund der 68-Jährigen. Die Seniorin stürzte daraufhin zu Boden und wurde durch einen der Hunde in den rechten Unterarm gebissen und leicht verletzt. Der fremde Hundehalter ging einfach weiter.

Der unbekannte Mann war rund 60 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, hatte eine kräftige Statur und sprach bayerischen Dialekt. Bei seinen mitgeführten Hunden handelte es sich um einen braunen Schäferhund sowie um einen bräunlichen Collie. (lt)

Hinweise an die Polizeiinspektion Landsberg unter der Telefonnummer 08191/932-0.