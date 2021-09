Rainer Martini ist tot: Seine Fotografien bleiben in Erinnerung

Plus Der vielfach ausgezeichnete Fotograf Rainer Martini ist gestorben. Von Epfach aus brach er zuletzt auf zu Fotoreisen in alle Welt.

Er prägte die deutsche Sportfotografie der 1980er- und 1990er-Jahre, war der gefragte Fotojournalist aller Olympischen Spiele und Fußballweltmeisterschaften seit 1972, und er war Mitbegründer der weltweit operierenden Bildagentur „Look“. Nun ist Rainer Martini, der in Epfach lebte, nach langer schwerer Krankheit im Alter von 73 Jahren im Kreis seiner Familie gestorben.