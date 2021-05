Epfenhausen

Was soll der Kahlschlag an der Bahntrasse bei Epfenhausen?

An der Bahnstrecke, die zwischen Epfenhausen und Untermühlhausen verläuft, sind Bäume und Sträucher großflächig entfernt worden.

Plus Die Böschungen an der Bahnstrecke Geltendorf-Lindau sind zu radikal gerodet worden, findet ein Naturschützer. Die Bahn erklärt, was der Grund für die Aktion ist.

Dass die Bahn Bäume und Sträucher in der Nähe ihrer Strecken regelmäßig zurückschneidet, ist bekannt. Doch eine Abholzaktion an der Strecke Geltendorf-Lindau bei Untermühlhausen und Kaufering ist ungewöhnlich radikal vorgenommen worden. Das findet jedenfalls der Umweltschützer Paul Schmidhofer aus Untermühlhausen. Dem LT zeigte er, wie stark der Rückschnitt ausgefallen ist, und dass einige Tiere davon betroffen sind. Auf Anfrage erklärt die Bahn, warum sie so handelte.

