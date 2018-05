vor 22 Min.

Er brachte den Buddhismus nach Utting

Der Name Georg Grimm war nicht nur in Utting bekannt. Was die Gemeinde jetzt mit seiner letzten Ruhestätte macht.

Von Dagmar Kübler

Verborgen zwischen großen Buchsbüschen liegt auf dem Uttinger Friedhof eine interessante Grabstätte, die man erst suchen muss. Es handelt sich um das Grab von Georg Grimm, geboren 1868 in Rollhofen bei Nürnberg als Sohn eines Schmiedemeisters und einer Bauerstochter. Grimm wurde bekannt durch die Gründung der Altbuddhistischen Gemeinde, deren Sitz in Utting war. Wer soll das Grab in Zukunft pflegen? Darüber hatte der Gemeinderat kürzlich zu entscheiden, denn die Person, die dies bisher geleistet hat, sieht sich gesundheitlich dazu nicht mehr in der Lage. Deshalb wandte sie sich mit der Bitte an die Gemeinde, ob diese die Grabpflege des historischen Grabes künftig übernehmen könne. Die jährlichen Kosten belaufen sich auf 119 Euro. Der Gemeinderat sprach sich einstimmig dafür aus.

Ein Baudenkmal soll das Grab nicht werden

Als Entscheidungsgrundlage hatte die Gemeinde eine Stellungnahme der Kreisheimatpflegerin Dr. Heide Weißhaar-Kiem eingeholt. Sie empfiehlt den Erhalt mit der Begründung, der Verstorbene sei „weit über Utting hinaus bekannt und geschätzt“. „Der Erhalt des Grabmals aus historischen und geistesgeschichtlichen Gründen, wie auch auf Grund der weit überregionalen Bedeutung des ehemaligen Uttinger Bürgers wird wärmstens empfohlen“, so die Kreisheimatpflegerin in ihrem Schreiben.

Es handle sich um ein sehr gut gestaltetes, würdevolles Grabmonument, das sich eindrücklich von seiner Umgebung abhebe. Ein Eintrag in die Liste der Baudenkmäler sei jedoch nicht angedacht, denn es weise keine überdurchschnittliche künstlerische Qualität auf.

Eigentlich hätte er Priester werden sollen

Wer war Georg Grimm? Sein Leben weist einige interessante Wendungen auf. So sollte er auf Wunsch seiner Eltern katholischer Geistlicher werden. Aufgrund von Gewissenszweifeln brach er jedoch sein Studium ab und wandte sich der Rechtswissenschaft zu. Bei Wikipedia ist nachzulesen, dass er als der „mildeste Richter Bayerns“ galt, zuletzt war er Oberlandesgerichtsrat. Nach seiner Pensionierung wandte er sich buddhistischen Forschungen zu und ging in Konfrontation mit bestehenden buddhistischen Glaubenssätzen. Er glaubte, die wahre alte Buddha-Lehre wiederentdeckt zu haben, so formuliert es die „Neue Deutsche Biografie“.

Im Jahr 1915 verfasste Georg Grimm sein Hauptwerk „Die Lehre des Buddho, die Religion der Vernunft“ und später zahlreiche weitere Bücher. 1911 war er Mitbegründer der Schopenhauer-Gesellschaft, durch Schopenhauer war er auf den Buddhismus gestoßen. 1921 war er Gründer der Vereinigung „Buddhistische Gemeinde für Deutschland“, die sich später in „Altbuddhistische Gemeinde“ umbenannte, ihren Sitz in Utting hatte und 2002 aufgelöst wurde.

Das Grab besteht aus einem Sockel mit liegender Inschriftenplatte. Diese trägt neben Georg Grimm die Namen von Ehefrau Rosa und Tocher Mava Keller-Grimm, die 1990 starb. Als Zeichen des Buddhismus ist ein Kreis mit Speichen angebracht. Weiterhin findet sich ein Zitat Georg Grimms: „Dieser große Lehrer/hat den Zustand/des Friedens geschaut.“

