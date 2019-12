Er bringt auch an Heiligabend noch Pakete in die Altstadt

Plus Paketzusteller haben rund um Weihnachten besonders viel zu tun. Das LT hat Michael Brandner auf seiner durch die Altstadt begleitet. Welche besondere Freundin (werk)täglich auf ihn wartet.

Es sind nur noch ein paar Stunden bis zur Bescherung heute Abend. Für einige Landsberger dürfte Michael Brandner heute so etwas wie der Weihnachtsengel sein: Er fährt für DHL auch an Heiligabend noch Pakete aus. Und darunter befindet sich sicherlich noch das eine oder andere Weihnachtsgeschenk. Das LT hat ihn einige Tage zuvor auf einer Tour begleitet.

Sogar echte Christbäume werden verschickt

Ein kalter Dezembermorgen in der Halle von DHL in der Spöttinger Straße in Landsberg: Lkw kommen mit ihrer Fracht aus Augsburg, Rollcontainer werden hin- und hergeschoben. Gesprächsfetzen sind hörbar neben dem dumpfen Klang, wenn ein Paket im Kleintransporter eines Zustellers landet. Es wird zügig, aber ohne Hektik gearbeitet. Kleine Bücherpakete sind dabei, aber auch große schwere Kartons. Bis zu 31,5 Kilogramm darf ein Paket wiegen. Geht da die Arbeit nicht aufs Kreuz? „Man muss wissen, wie man die Pakete anhebt“, sagt Michael Brandner. Er betreibe Sport zum Ausgleich. Die Zusteller von DHL liefern auch Sperrgut aus. Brandner zeigt auf ein verpacktes Fahrrad. „Wir hatten heuer sogar zwei richtige Christbäume und einen aus Plastik“, berichtet er über kuriose Lieferungen. Früher seien sogar Bienen in Holzboxen verschickt worden.

Jeden Werktag trifft Michael Brandner Labradoodle Gretel. Bild: Thorsten Jordan

Vor Weihnachten arbeiten zwei zusätzliche Kräfte und unterstützen die sechs Zusteller, die in Landsberg nur Pakete ausliefern. Statt der üblichen rund 200 Pakete auf Brandners Tour pro Tag sind es in der Vorweihnachtszeit um die 350. Im Kleintransporter werden die Pakete nach den Adressen vorsortiert, wie es für die Ausliefertour am günstigsten ist. „Ich schau’ nur noch nach den Namen“, sagt Brandner und grinst. Der 54-Jährige ist fast 40 Jahre Postler. 1980 begann er seine Ausbildung. Anfangs habe er mit dem Fahrrad ausgeliefert, „seit mehr als 30 Jahren bin ich mit dem Auto unterwegs“.

Die Deutsche Post bestimmte auch privat sein Leben: Er lernte seine Frau bei der Arbeit kennen, sie arbeitete früher in der Postverwaltung. Mittlerweile lebt der Landsberger mit der Familie in Buchloe. Um 8.15 Uhr kommt der letzte Lkw aus Augsburg, danach geht es los. Routine ist gefragt – vor allem in der Landsberger Altstadt, in der die Häuser durchnummeriert sind und oft nicht ersichtlich ist, wo’s weitergeht. Verkehr, fehlende Parkmöglichkeit und dann noch die Suche nach der richtigen Adresse – wer Pakete zustellt, muss starke Nerven haben. „Es hören auch welche wieder auf, weil es ihnen zu stressig ist. Man muss zuverlässig, freundlich, aber auch belastbar sein“, sagt Michael Brandner. Er ist Teamleiter und auch für die Dienstpläne zuständig.

Michael Brandner lernte seine Frau bei der Post kennen

Brandner steuert die Altstadt in der Vorweihnachtszeit über die Lechstraße an. An einer Stelle parkt er an der Straße und quert schnell die Fahrbahn. Wie gefährlich ist der Job? „Jeder hat mal einen Unfall mit dem Auto. Aber dass einer von uns, wenn er zu Fuß unterwegs ist, angefahren wurde, davon weiß ich nichts.“ Klingeln, die kurze Erklärung „Post“ in die Sprechanlage gesagt, schon wird geöffnet und das Paket kann abgegeben werden. Einziges Hilfsmittel beim Ausliefern: die Sackkarre, wenn mehrere Pakete zugestellt werden sollen. Beim Amtsgericht reicht Michael Brandner die Pakete durch ein Fenster. Natürlich ist nicht immer jemand daheim, dann wird ein Zettel in den Briefkasten geworfen, dass das Paket am nächsten Tag in der Von-Kühlmann-Straße abgeholt werden kann. Kleine Pakete dürften seit einem Jahr auch in den Briefkasten geschoben werden, sagt Michael Brandner.

Michael Brandner ist Paketzusteller und hat rund um Weihnachten alle Hände voll zu tun. Er liefert in der Landsberger Altstadt aus. Bild: Thorsten Jordan

Sogenannte Garagenverträge, die es den Paketzustellern mit Einwilligung des Empfängers ermöglichen, Pakete in Garage, Carport oder an der Tür abzustellen, gibt es in der Altstadt kaum. „Aber dafür viele Geschäfte, in denen ich die Pakete abgeben kann.“ Oder es helfen die Nachbarn aus: Im Salzstadel nimmt Klaus Dyroff nicht nur das eigene Paket entgegen, sondern auch noch die Post für drei Nachbarn. „Zumeist ist es Christine Kriwet, die für die Nachbarn hier die Pakete annimmt“, erzählt Michael Brandner. In der Weihnachtszeit ist es schwierig, in der Fußgängerzone zu parken. Brandner stellt den Transporter am Rand ab und steuert schnellen Schritts die Adressen an. „Für Sie hab’ ich ein Paket“, erkennt er eine Kundin auf der Straße und holt ihr schnell das Paket aus dem Wagen. Michael Brandner nimmt auch Pakete entgegen – vor allem Einzelhändler nutzen diese Möglichkeit.

Einige Kunden trifft er auf der Straße

Michael Brandner kennt sein Revier, weiß, für wen er wo Pakete abgeben kann. Mit einigen ist er per Du, aber eine besondere Freundin wartet am Hellmairplatz: Labradoodle-Hündin Gretel. „Im Sommer, wenn die Tür offen ist, dann läuft Gretel raus, sobald sie das Auto hört und begleitet Michi beim Ausliefern“, erzählt Besitzerin Sabine Eck. Und der Zusteller hat immer ein Leckerli für seine tierische Freundin dabei. „Mir macht die Arbeit Spaß“, sagt Brandner. Er arbeite gerne mit Leuten. Während er ausliefere, sei er sein eigener Chef. Kunden, die sich beschwerten, gebe es eher selten. Und wie sieht es mit dem eigenen Weihnachtsfest aus? „An Heiligabend ist für alle um 14 Uhr Schluss“, erzählt Michael Brandner. Die Weihnachtsvorbereitungen übernehme seine Frau. Und wie macht es ein Paketzusteller mit den Geschenken, die er selbst für seine Lieben besorgen will? „Ich kaufe auch mal online und lasse es mir zuschicken.“