Er hat große Pläne für das frühere Mentergelände in Utting

Plus Das Thema Tagespflege ist für das verkaufte Grundstück im Uttinger Westen nach wie vor brandaktuell. Wie Investor Georg Bechteler bei dem Projekt jetzt vorgehen will.

Von Frauke Vangierdegom

Eine Tagespflegeeinrichtung auf dem ehemaligen Mentergelände in Utting wird immer wahrscheinlicher. Zumindest teilte Bürgermeister Florian Hoffmann in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit, dass sich der Investor, die Axia Projektbau GmbH aus Schondorf, selbst darum bemühen wolle. Sein Bestreben, einen Träger für die Tagespflege zu finden, seien bislang erfolglos geblieben.

Wie berichtet, ist das rund 4800 Quadratmeter große Grundstück am westlichen Ortsrand verkauft worden. Auch wenn immer wieder das Thema „Tagespflege“ zur Sprache kam, war die Ansiedelung einer solchen Einrichtung nicht Gegenstand des städtebaulichen Vertrags mit der Axia und auch kein Kriterium bei der Erteilung des Kaufzuschlags. Für die Etablierung einer Senioren-Tagespflege in Utting hatte sich unter anderem der Verein „Füreinander“ starkgemacht. Gespräche des Investors mit der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) waren – wie berichtet – erfolglos geblieben.

Zwei Hallen stehen noch auf dem Gelände an der Achselschwanger Straße. Auf dem ehemaligen Mentergelände soll gebaut werden. Bild: Thorsten Jordan (Archiv)

Im Gespräch mit dem Landsberger Tagblatt erläuterte Axia-Geschäftsführer Georg Bechteler jetzt, wie es mit dem Wohn- und Gewerbeprojekt an der Achselschwanger Straße im Westen von Utting weitergehen soll. „Uns liegt sehr viel daran, auf dem Mentergelände eine Tagespflege für Senioren eröffnen zu können, denn wir erachten eine solche Einrichtung für wichtig und sinnvoll“, betont Bechteler.

Im Lauf der vergangenen Wochen und Monate, in denen viele Gespräche mit Fachleuten – darunter auch Pajam Rais-Parsi vom Landratsamt Landsberg – hätten er und sein Team festgestellt, dass es sich um ein sehr komplexes Thema handelt. „Gleichzeitig haben wir aber auch immer mehr gemerkt, dass wir eine Tagespflege wollen.“ Selbst betreiben werde man die Einrichtung aber nicht, das müsse in jedem Fall in fachlich versierte Hände gelegt werden. „Eventuell werden wir eine separate Gesellschaft gründen, um die Tagespflege zu realisieren“, sagt Bechteler.

Das Konzept für die Tagespflege steht noch am Anfang

Genaueres könne aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. „Die Konzeptüberlegungen stehen ja noch ganz am Anfang“, so der Axia-Chef. Auf die Frage, warum ihm so viel an einer Tagespflege auf dem Mentergelände liege, sagt Bechteler: „Wir haben einen gut laufenden Geschäftsbetrieb und fühlen uns verpflichtet und in der Lage, etwas an die Gesellschaft zurückzugeben.“

Außerdem passe eine Tagespflege für Senioren ohnehin gut ins Konzept des Bauvorhabens. Immerhin sind auf dem Grundstück, auf dem einst ein Sägewerk betrieben wurde, neben familiengerechten Doppelhäusern im Süden auch seniorengerechte Wohnungen in zwei Wohn- und Geschäftskomplexen im nördlichen Teil des Geländes vorgesehen. Das Mentergelände soll also ein Mehrgenerationen-Gelände werden.

Was auf dem Grundstück im Uttinger Westen konkret geplant ist

In der Gemeinderatssitzung stand auch ein Antrag der Axia Projektbau auf der Tagesordnung, den im Bebauungsplan vorgesehenen Pflanzstreifen vor den Terrassen der Doppelhäuser von 4,50 Meter auf drei Meter zu verringern. Das aber lehnte der Gemeinderat ab. „Da ist etwas richtig schiefgelaufen“, sagte Bechteler gegenüber dem LT. Er habe unmittelbar nach der Sitzung das Gespräch mit der Gemeinde gesucht, um den Grund für den Antrag klarzustellen. „Unter den Gemeinderäten herrschte wohl die Meinung, wir wollten mit der Verringerung der Tiefe mehr Möglichkeiten bekommen, Flächen zu versiegeln“, so Bechteler. Dem sei aber nicht so, vielmehr habe man mit dem Antrag eine Möglichkeit gesucht, den späteren Bewohnern etwas mehr private Grünfläche zur Verfügung zu stellen. „Im vorliegenden Plan grenzt der Pflanzstreifen unmittelbar an die Terrassen“, erläutert der Axia-Chef.

Auf Nachfrage in der Gemeindeverwaltung sagte Geschäftsstellenleiter Florian Zarbo: „Wir bekommen jetzt noch einmal eine ausführlichere Stellungnahme des Antragstellers, dann kann der gefasste Beschluss in der nächsten Gemeinderatssitzung noch einmal überdacht werden.“ Auch wenn die erneute Vorlage des Antrags den Zeitplan der Axia Projektbau jetzt um rund vier Wochen verzögert, ist Georg Bechteler zuversichtlich, im dritten Quartal 2021 auf dem Mentergelände mit den Bauarbeiten beginnen zu können.

