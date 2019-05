vor 57 Min.

Er holte Znarok und Pavlov an den Lech

Nachruf: Kurt Stürmer war Chef beim EV Landsberg

Er war Vorsitzender des EV Landsberg und des Vereins Lechfischer. Für die Bundeswehr war er in ganz Deutschland und im Ausland unterwegs, eine Heimat fand der frühere Oberstleutnant und Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande aber im Landkreis. Jetzt ist Kurt Stürmer im Alter von 85 Jahren in Landsberg gestorben.

Kurt Stürmer war der letzte Kommodore des Flugkörpergeschwaders Landsberg und unter anderem Prüfer bei den Boden-Boden-Flugkörpern Pershing. Als Soldat hat er viel erlebt – auch in Landsberg. Zum Beispiel am Abend des 9. November 1989, als die ersten DDR-Bürger in Landsberg ankamen. 225 Kinder, Frauen und Männer wurden in den folgenden Wochen im Aufnahmelager in der Saarburgkaserne unter anderem von Kurt Stürmer und den Soldaten des Flugkörpergeschwaders betreut.

Am Herzen lag ihm auch das Gefallenendenkmal in der ehemaligen Saarburgkaserne. Stürmer war Mitte der 2000er-Jahre die treibende Kraft bei der Renovierung des Denkmals, das zwischenzeitlich sogar verschwunden war.

Eine aufregende Zeit erlebte Kurt Stürmer auch als Vorsitzender des Eishockeyvereins EV Landsberg. So war er verantwortlich dafür, dass das lettische Angreifer-Duo Oleg Znarok und Igor Pavlov von 1992 bis 1994 in Landsberg spielte. Stürmer war eigens nach Riga geflogen und hatte Znarok zusammen mit Pavlov engagiert. (wu)

