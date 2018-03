15:03 Uhr

Er ist der Herr über Eis und Kälte

Auf den Spuren von Peter Wilsons „Landsberger Leuten“. Heute: Robert Kückner. Er ist Eismeister im Sportzentrum. Unsere Zeitung ist nicht ganz „unschuldig“ daran...

Von Silke Feltes

Der einzige warme Platz in der Eishalle ist das kleine Eismeisterbüro hoch oben über den Zuschauerrängen mit Blick über die gesamte Halle. Unten trainiert gerade der Nachwuchs des HCL, des „Hockey Club Landsberg“. 30 Achtjährige rasen in irrwitzigem Tempo über das Eis und bugsieren Pucks um fiktive Gegner herum. Nach jedem Training fährt Robert Kückner ein großes, klobiges Gerät über das Eis und zaubert hinten glänzendes, glattes Frischeis hervor. Je nach Laune fährt er mal diesen Weg oder einen anderen – Hauptsache in zehn Minuten ist die gesamte Eisfläche wieder spiegelglatt. Robert Kückner ist der Eismeister von Landsberg.

Besonders viele Eismeister gibt es nicht in Deutschland

Gemeinsam mit seinen beiden Kollegen Thomas Kindl und Jörg Wegele kümmert er sich neben der Eispflege um alle Belange der gesamten Eissporthalle – von der Wartung der technischen Geräte über die Ordnung in den Sportlerkabinen bis hin zu Maler- und Reparaturarbeiten. Und Robert Kückner ist ein stolzer Eismeister mit sichtlich viel Freude an seinem Beruf.

Fachkraft für Eisportanlagen, das ist die offizielle Bezeichnung, die man nach einem dreiwöchigen Lehrgang in Köln mit abschließender theoretischer und praktischer Prüfung in Frankfurt erwirbt. Die Szene ist klein, man kennt sich deutschlandweit. „Es ist wie eine Familie“, sagt Kückner, es gebe nicht so viele Eismeister und die Besonderheit des Jobs verbinde eben.

Überhaupt sei das Landsberger Tagblatt „schuld“, dass er jetzt seit neun Jahren Eismeister sei. Wäre er damals nach Australien gegangen, hätte er nicht seine zweite Frau lieben gelernt, hätte mit ihr nicht seine drei Kinder bekommen und hätte bei seinen Schwiegereltern im LT nicht die Stellenanzeige gelesen: Hausmeister im Sportzentrum gesucht. Aber der Reihe nach. Denn Robert Kückner hat schon so einiges gemacht in seinem Leben, das am 1965 in Buchloe begann.

Der Job als Versicherungskaufmann wäre nichts für ihn gewesen

Zunächst lernte er im elterlichen Betrieb Maler und Lackierer. Noch während der Ausbildung starb sein Vater und der Betrieb musste eingestellt werden. Die Ausbildung schloss Kückner noch ab, dann arbeitete er zunächst als Maschinenführer bei Salamander in Türkheim. „Das kanns nicht gewesen sein“, dachte der junge Mann seinerzeit und begann eine weitere Ausbildung zum Versicherungskaufmann. Das war nun überhaupt gar nichts für ihn, wie er berichtet. Er schmiss das Ganze nach einem halben Jahr hin und fing bei der Kaufbeurer Traditionsweberei Momm an.

Als Spezialist für eine bestimmte Art der Webmaschine wollte man ihn von dort nach Australien abwerben. Alles war schon organisiert: die Ausreisepapiere, das Haus vor Ort, als seine erste Frau, schwanger mit seiner ersten Tochter, einen Rückzieher machte.

Innerhalb von 15 Jahren arbeitete sich Kückner bei Momm zum Webmeister hoch, bevor die Firma aus wirtschaftlichen Gründen erst Kurzarbeit und schließlich Insolvenz anmeldete. Gleichzeitig jobbte Kückner im Buchloer Freibad im Kiosk, wo er seine zweite Frau kennenlernte und bei deren Eltern besagte Stellenanzeige entdeckte. Seit 1999 ist er nun als Hausmeister im Sportzentrum beschäftigt, seit neun Jahren zudem als Eismeister.

Das Eis machen ist absolute Feinarbeit

Mitte August beginnt die Eissaison. Innerhalb von elf Tagen bauen die drei Eismeister Schicht für Schicht das Eis auf. Millimeterweise wird mit einer besonderen Schlauchspritztechnik das Wasser aufs Eis „geknallt“, bis es einen Zentimeter dick ist. Dann kommt Marmorkreide dazu. Das Eis soll ja schön weiß aussehen. Erneut ein paar Millimeter Eis, dann werden mit Kreppband und Lineal die Spiellinien gezogen, wieder Eis, dann Kunststoffmatten mit Werbung eingelegt. Dann Eis. Dann werden die Kästchen für die Eisstockschützen gezogen und zum Abschluss kommen wieder ein paar Millimeter Eis. Gute 3,5 Zentimeter dick ist alles zusammen. Dann beginnen für die Sportler die ersten Trainingslager und die Eishalle ist mit den professionellen und Hobby-Eishockeymannschaften, den Eiskunstläufern, den Stockschützen und dem Publikumslauf bis Ende März voll ausgelastet.

Da sind schon mal Schichten bis Mitternacht drin. Ab April beginnt für Robert Kückner und Kollegen die große Aufräum-, Reinigungs- und Wartunsgarbeiten. Außerdem gilt: Überstunden abbauen und Jahresurlaub nehmen. Aber dann ist ja auch Sommer.