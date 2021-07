Feuerwehr Eresing: Neuer Kommandant mit Verzögerung

Plus Bei der Feuerwehr in Eresing gibt es einen neuen Chef. Dazu kommen viele neue Aktive aus der Jugend.

Eigentlich hätten schon im vergangenen Jahr Kommandantenwahlen bei der Eresinger Feuerwehr stattfinden sollen. Der amtierende Kommandant Johann Müller junior verlängerte aber noch so lange, bis die Pandemielage es wieder zuließ, eine ordentliche Wahl zu veranstalten. Das war jetzt möglich und sein Nachfolger steht fest. Müller, der zwölfeinhalb Jahre Kommandant war, hört, wie er sagt, aus privaten Gründen auf.