Eresing

vor 32 Min.

Feuerwehrauto aus Eresing taucht in Hessen auf

Plus Was passiert eigentlich mit ausrangierten Löschfahrzeugen: Wartet die Schrottpresse oder findet sich ein Liebhaber? So läuft es beim alten LF 8 der Eresinger Feuerwehr.

Von Alwin Reiter

Was passiert eigentlich mit Feuerwehrfahrzeugen, die nach vielen Jahren im Einsatz ausgemustert werden? Endet ein solches Fahrzeug in der Schrottpresse, landet es im Ausland oder in liebevoller Privathand? Nun gab es nach 34 Jahren ein Lebenszeichen vom Eresinger LF 8 mit dem Kennzeichen LL-2080, das von 1987 bis 2004 im Dienst der Eresinger Feuerwehr war.

