Familienlöwen für zwei familienfreundliche Firmen am Ammersee

Der CSU-Kreisverband Landsberg zeichnet die Firmen Isana aus Eresing und Werneburg aus Finning aus. Was sie tun, damit Beruf und Familie vereinbar sind.

Über den Familienlöwen des CSU-Kreisverbands Landsberg kann sich nicht nur die Schokoladenmanufaktur Hallingers in Landsberg freuen, auch zwei Unternehmen aus dem Ammerseegebiet wurden für ihre Familienfreundlichkeit ausgezeichnet: In der ersten Kategorie für Firmen bis zehn Mitarbeitern erhielt die Firma Werneburg Parksysteme aus Finning erneut die Trophäe. In der dritten Kategorie (mehr als 100 Mitarbeiter) wurde das Unternehmen Isana NaturFeinkost aus Eresing zum ersten Mal mit dem Familienlöwen ausgezeichnet.

Die CSU teilte dazu mit, dass zum Beispiel bei Isana, bekannt durch die Bio-Handelsmarke bio-verde, der Zusammenhalt ganz groß geschrieben werde. Hier könnten auch Führungskräfte im Homeoffice arbeiten und bei Bedarf die Stunden reduzieren: „Als meine Mutter krank wurde, wollte ich mehr Zeit mit ihr verbringen – das war gar kein Problem“, sagte die Vertriebsleiterin Julia Wiedemann. Sie habe ihre Arbeitsstunden deutlich reduzieren können. Isana bezahle auf Anfrage auch Kindergartenzuschüsse, stillende Mütter könnten ihre Kinder in die Firma mitbringen und auch in familiären Notsituation werden gemeinsam Lösungen entwickelt. Auch in der Produktion im Zweischichtbetrieb werde bei den Arbeitszeiten besonders Wert auf die Bedürfnisse von Eltern gelegt. Zudem biete Isana die Initiative Job-Rad an, hierbei kann man sich ein Fahrrad leasen und die Kosten werden vom Bruttolohn abgezogen.

Pro Kind gibt es bei Werneburg einen Tag Extra-Urlaub

Die Finninger Firma Werneburg Parksysteme ist ein Metallbaubetrieb, der sich auf die herstellerübergreifende Instandhaltung von hydraulischen Doppelstockgaragen spezialisiert hat. Die Mitarbeiter haben flexible Arbeitszeiten, familiäre Belange werden dabei berücksichtigt. Büromitarbeiter könnten schon seit Januar 2017 komplett im Homeoffice arbeiten. Die Mitarbeiter erhielten zudem Lohnzuschüsse, Beihilfen, Einkaufsgutscheine und einen Extra-Urlaubstag pro Kind, informiert die CSU.

Thomas und Roxana Werneburg aus Finning wurden mit ihrer Firma Werneburg Parksysteme mit dem Familienlöwen des CSU-Kreisverbands Landsberg ausgezeichnet.

Und weiter: „Aufträge werden immer so geplant, dass keine Arbeiten mit in das Wochenende genommen werden. Sogar die Gebühren für den Kindergarten werden von uns vollständig übernommen“, erklärt Roxana Werneburg.

Damit die Firmen sehen, was für Familien wichtig ist

„Wir suchen immer gute Mitarbeiter für unser Unternehmen“ – diesen Satz haben wir ganz oft gehört, sagt Rainer Jünger, der als Mitinitiator des Familienlöwen viel Kontakt mit den Unternehmen hatte. „Wir wollen mit dem Familienlöwen besonders familienfreundliche Unternehmen in ihrer Mitarbeiterbindung unterstützen, aber auch die Aufmerksamkeit neuer Mitarbeiter wecken. „Gleichzeitig möchten wir allen Unternehmen in unserem Landkreis zeigen, welche Aspekte für Familien besonders wichtig sind, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Alltag miteinander gut zu managen“, führt der stellvertretende CSU-Kreisvorsitzende weiter aus. Zum nächsten Mal soll der Familienlöwe 2023 verliehen werden. (lt)

