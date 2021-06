Eresing

vor 52 Min.

In Eresing steht jetzt ein ökologisches Autohaus

Plus Die Firma Nadler hat ihren neuen Firmensitz im Eresinger Gewerbegebiet und nicht mehr direkt im Ort. Wie Heinrich Nadler mit seinem Bio-Autohaus aus Holz zum Klimaschutz beiträgt.

Von Romi Löbhard

Der Ort ist geblieben, die weitere Anschrift hat sich geändert: Das Autohaus Nadler ist ins neue Domizil in Eresing, Am Mittelfeld 2, umgezogen. „Wir hatten einfach am bisherigen Standort keine Entwicklungsmöglichkeit mehr“, sagt Heinrich Nadler, der gemeinsam mit Sohn Stefan die Geschäfte des mittelständischen Unternehmens führt.

