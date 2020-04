07:03 Uhr

Eresing: Josef Loy verabschiedet sich in den Unruhestand

Eresings Bürgermeister ist der dienstälteste Gemeindechef im ganzen Landkreis. In wenigen Tagen scheidet er aus dem Amt aus. Der 65-Jährige hat auch danach noch viel zu tun.

Von Christian Mühlhause

Eigentlich hatte Josef Loy keine Ambitionen, Bürgermeister von Eresing zu werden, als das Thema 1984 aufkam. Darüber diskutiert wurde erst im Gemeinderat und dann mit ihm. Letztlich wurde daraus dann eine stolze Dienstzeit von 36 Jahren als Bürgermeister. Am 30. April ist sein letzter Arbeitstag. Doch auch danach gibt es noch viel zu tun.

Es war der Ottilianer Mönch Claudius Bals, der damals auch Mitglied des Gemeinderats war, der in einer Sitzung aufstand und sagte, er habe einen geeigneten Kandidaten. „Ich wusste davon nichts. Er ist erst hinterher zu mir gekommen“, erinnert sich Loy. Er selbst habe keinen Gedanken daran verschwendet, Bürgermeister zu werden. Seine Schwerpunkte waren die Jugendarbeit und die Pfadfindergruppe. Bei letzterer war Mönch Claudius Bals geistlicher Begleiter.

Loy – dessen Vater und Großvater schon im Eresinger Gemeinderat Mitglied waren – ließ sich überzeugen, auch wenn die Aufgabe eine Herausforderung gewesen sei. „Ich war 29 Jahre alt und die Ratsmitglieder alle gestandene Mannsbilder. Zudem ging es für mich von Null auf 100 – ich hatte keine kommunalpolitische Erfahrung.“ Dass er die Aufgabe habe bewältigen können, sei vor allem zwei Gründen geschuldet, betont er. „Zum einen hatte ich immer Unterstützung von der sehr gut arbeitenden Verwaltungsgemeinschaft Windach und zum anderen einen Gemeinderat, in dem durchaus mal länger debattiert wurde, es aber stets ein konstruktives Miteinander gewesen.“

Er hatte in den fast vier Jahrzehnten keinen Gegenkandidaten

Für Josef Loy, der bei den Kommunalwahlen nie einen Gegenkandidaten hatte, ist ganz klar, was einen guten Politiker ausmacht. Dieser müsse eine Meinung und Ziele haben, bereit sein, Entscheidungen zu treffen und Antworten liefern können, wenn Bürger auf ihn zukommen. An Themen, die es in Eresing in Angriff zu nehmen galt, mangelte es nicht. Loy erinnert beispielhaft an den Bau der Abwasser- und Oberflächenkanalisation, das Gewerbegebiet, den Bau des Biomasseheizkraftwerks und die mehrfache Erweiterung des Kindergartens. Ein großes Thema sei auch der Umbau des Alten Wirts zum Dorfgemeinschaftshaus gewesen. Die Gaststätte hatte die Gemeinde Ende der 80er-Jahre erworben und 2000 das Gemeinschaftshaus eingeweiht. „Das war eines der wenigen umstrittenen Projekte. Ich denke, heute sieht man, dass diese Entscheidung richtig war“, sagt der 65-Jährige.

Dass er nicht erneut kandidieren würde, hatte er bei der Bürgerversammlung vor gut einem Jahr bekannt gegeben. Er habe die meisten Themen abgearbeitet, die er auf der Agenda hatte, und sei „froh“, dass Michael Klotz, der seit 18 Jahren Gemeinderat sei, das Bürgermeisteramt übernehmen werde. Klotz wird das wie Loy ehrenamtlich tun. „Für mich war es wegen unseres Familienbetriebs für Holzbau nie eine Option, die Aufgabe hauptamtlich auszuführen, auch wenn der Arbeitsaufwand über die Jahre zugenommen hat.“ Entscheidend sei, den Tag gut zu strukturieren.

Im Bezirkstag und im Kreistag bleibt er Mitglied

Zu Beginn seiner ersten Amtszeit gehörte Josef Loy noch keiner Partei an. Der frühere Kunstminister Thomas Goppel habe ihn dann dafür gewonnen, in die CSU einzutreten. „Die Partei vermittelt Werte, die mir gefallen“, sagt Eresings Bürgermeister. Seit 1990 sitzt er für die CSU im Kreistag und wird das auch in der kommenden Periode wieder tun. Von 1996 bis 2001 war Loy zudem stellvertretender Landrat und wäre anschließend gerne aufgerückt. Bei der Aufstellungsversammlung der CSU verlor er aber gegen Walter Eichner, der von 2002 bis 2014 Landrat war. „Ich wollte Verantwortung übernehmen und den Landkreis voranbringen“, sagt Loy über die Motivation, sich um das Amt zu bewerben.

Er fand aber eine andere Aufgabe, die ihn ausfüllt: Die Mitgliedschaft im Bezirkstag Oberbayern, dem er seit 2003 angehört. Er ist aktuell der Fraktionsvorsitzende der CSU in dem Gremium, dessen Arbeit aus Sicht von Josef Loy zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. „Der Bezirk ist für diejenigen da, die Hilfe brauchen.“ Dieser ist unter anderem Träger von Psychiatrischen Einrichtungen, kümmert sich um Suchtkranke und Menschen mit Behinderung. Wegen der weiteren Mitarbeit im Kreistag und im Bezirkstag werde er auch künftig eingespannt sein, so Loy. Zwei bis drei Tage in der Woche investiere er für die Arbeit im Bezirkstag. Und dann ist da auch noch der Familienbetrieb, der 15 Mitarbeiter hat. Loy will sich stärker einbringen. „Mein Bruder und meine Schwester haben viel für mich aufgefangen“, sagt der Vater zweier erwachsener Kinder.

Josef Loy widmet sich jetzt dem Lesen

Seine Frau habe schon eine lange Liste geschrieben, was die beiden ab 1. Mai machen könnten beziehungsweise sollten. „Mal schauen, was sich davon umsetzen lässt. Hobbys habe ich wegen der vielen Aufgaben keine. Aber vielleicht ergibt sich noch etwas.“ Ideen hat Eresings Bürgermeister: Er sei gerne zu Fuß in der Natur unterwegs. Und er würde gerne mehr lesen. Am liebsten mag er Krimis, in denen man nebenher auch noch etwas über eine Region oder ein Land erfährt.

