Eresing: Radfahrer kollidiert mit Fußgänger und verletzt sich schwer

Ein 22-jähriger Radfahrer ist am Freitagabend bei Eresing mit einem Fußgänger kollidiert. Dem Fußgänger passierte nichts. Der Radler kam dagegen schwer verletzt ins Krankenhaus.

Heftiger Radunfall im Kreis Landsberg: Am späten Freitagabend ist ein Radfahrer auf dem Radweg an der Kreisstraße LL13 bei Eresing mit einem Fußgänger kollidiert. Der Fußgänger blieb nach Polizeiangaben unverletzt. Der Radfahrer wurde schwer verletzt mit dem Hubschrauber in ein Münchner Krankenhaus geflogen.

Der 22-jährige Radler war gegen 23 Uhr von Geltendorf kommend in Richtung Eresing unterwegs. Die Straßenverhältnisse waren wegen des starken Regens schlecht. Zudem war der Radweg unzureichend beleuchtet.

Wohl deswegen übersah der ohne Helm fahrende Radler einen Fußgänger, der ebenfalls auf der Strecke unterwegs war. Bei der Kollision stürzte der 22-Jährige und wurde schwer im Gesicht verletzt. Der Fußgänger blieb dagegen unversehrt. Auch Sachschaden entstand laut Polizei nicht.

Die Verletzungen deuten nach ersten Informationen auf ein Schädelhirntrauma hin. (AZ)

