12.03.2021

Eresing: Wurde eine besinnungslose Frau Opfer einer Straftat?

Mysteriöser Fall in Eresing: Ein Spaziergänger findet auf einer Wiese eine Frau, die sich an fast nichts erinnern kann. Jetzt sucht die Polizei nicht nur den Mann, sondern weitere Zeugen.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck sucht hilfsbereite Zeugen. Unter bislang ungeklärten Umständen ist am 25. Februar in der Nähe von Eresing eine Frau gefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau keinerlei Erinnerung an die vergangenen Stunden und wurde von Passanten in ein Hotel gefahren. Die Kripo bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.

Um die Mittagszeit war die 36-Jährige auf einer Wiese nahe Eresing erwacht. Ein etwa 70 Jahre alter Spaziergänger mit Brille und Hund kümmerte sich um die zunächst orientierungslose Frau und rief im Anschluss seine Ehefrau zu Hilfe. Diese brachte die 36-Jährige dann mit ihrem Auto, vermutlich einem blauen BMW, zurück in ihre Unterkunft in Eresing.

Zeugen sollen sich bei der Kripo Fürstenfeldbruck melden

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck prüft nun, ob die erinnerungslose Frau möglicherweise das Opfer einer Straftat geworden sein könnte. Hierfür bitten die Ermittler das hilfsbereite Ehepaar, sich dringend mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Von der Aussage dieser Zeugen erwartet sich die Kripo weiterführende Hinweise zu dem Vorfall.

Auch mögliche weitere Passanten, die die Frau am Donnerstag, 25. Februar zwischen 11 und 13.30 Uhr in der Wiese nahe Eresing gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden. (lt)

