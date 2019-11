04.11.2019

Erfolgreich auf der ganz großen Bühne

Der Landsberger Andreas Hacker gewinnt den „Excellence Award“

Von Silke Feltes

Sex sells. So hieß es früher, als es noch kein Internet gab. Heute muss es schon etwas mehr sein, nämlich: eine gute Geschichte. Werber, Unternehmer, Journalisten, alle reden vom Storytelling. Andreas Hacker aus Landsberg hat vor Kurzem ein Seminar absolviert und als Abschluss, bei dem sogenannten „International Speaker Slam“ (bei dem allerdings nur deutsche Redner auftreten) in Wiesbaden einen der vorderen Plätze belegt und einen „Excellence Award“ ergattert.

Das Ganze muss unter Zeitdruck absolviert werden – fünf Minuten war die Vorgabe beim Slam – und am allerwichtigsten: Überzeugend und mitreißend muss der Vortrag sein. Denn „wenn Sie Ihre Geschichte, Ihre Idee, Ihr Projekt nicht verkaufen können, hört Ihnen sowieso keiner zu“, so der 45-jährige Vater zweier kleiner Töchter.

Andreas Hacker ist niemand, dem eine Redebegabung in den Schoß gelegt wurde. Ganz im Gegenteil: „Als Junge war ich extrem schüchtern und eher der Außenseiter.“ Aber er probierte schon während der Schulzeit in Peiting allerlei aus. Ein mobiler Lebensmittelservice für Senioren (angetrieben von seiner Oma) zu einer Zeit, als das Internet noch Zukunftsmusik war, eine mobile Schneekanone für garantiert weiße Weihnacht vor der Haustür, ein Glanzschuhspray im Direktvertrieb während seiner Bundeswehrzeit, an Ideen mangelte es dem jungen Mann damals nicht.

Ein begonnenes Architekturstudium in München schmiss er schnell hin, er wollte selbstständig sein, „was machen“. Nur was genau, das wusste er nicht. Und so probierte Hacker alles Mögliche aus. Er scheiterte unzählige Male, begann wieder bei Null, baute ein neues Business auf, verschuldete sich, lernte daraus, und merkte mehr als einmal: Wenn man etwas spannend und gut erzählt, dann hat das eine Wirkung. Mit 21 stieg er in die Welt der Finanzdienstleister ein, erlebte persönliche und berufliche Tiefpunkte, bis er endlich seine „Angst auf andere zuzugehen“ überwand.

Auf einer Fortbildung entdeckte er zufällig den Reiz des Improtheaters und baute 2006 in München ein eigenes Ensemble auf, das mit bis zu 80 Shows jährlich auf Firmenfeiern und Hochzeiten auftrat. Hacker entdeckte sein Talent für die Bühne: „Das Kommunikative und Schlagfertige, die Ideen immer besser zu präsentieren, fing an, mir immer mehr Spaß zu machen.“

Nach und nach stieg er so in das Trainings- und Coachingbusiness ein: „Über das Improtheater hatte ich Zugang zu großen Firmen und wurde allmählich auch als Trainer im Bereich Problemlösung, Vertrieb und Sales gebucht.“ Bosch, Siemens und viele andere Firmen zählten auf die Botschaften des mutigen Quereinsteigers.

Irgendwann habe seine Frau gesagt: „Du machst so vielen Mut, du musst jetzt mit deiner Botschaft mal raus, du hast doch was zu sagen.“ Beobachten, analysieren, Chancen entdecken, das alles konnte er schon. Jetzt wollte er auf die große Bühne und andere an seinen Erkenntnissen über Wissensvermittlung und Persönlichkeitsentwicklung teilhaben lassen. Fortbildungen bei den großen „Speakern“ folgten – bis er schließlich mit einer sehr persönlichen Rede punktet.

Diese beginnt mit seiner Großmutter und leitet zu den Chancen über, die in Problemen stecken, solange man sich nur diesen Problemen stellt. „Im größten Misthaufen“, so das Resümee seiner Oma, „steckt immer auch ein bisschen Gold. Man muss allerdings hineingehen.“ (felt)

