Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Egling an der Paar: Gemeinderat- und Bürgermeister-Wahl

Die Wahlergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Bayern: In Egling a.d. Paar findet die Gemeinderat- und Bürgermeister-Wahl statt. Die aktuellen Ergebisse lesen Sie hier.

Hier lesen Sie die aktuellen Ergebnisse der Gemeinderat- und Bürgermeister-Wahl in Egling an der Paar. Wie sehen die Wahlergebnisse der Kommunalwahl 2020 aus?

Von Daniel Flemm

In Egling an der Paar (Landkreis Landsberg am Lech) steht im Zuge der Kommunalwahl in Bayern am 15. März 2020 die Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl an. Die Ergebnisse sollen noch am Abend festehen. Wenn die Stimmen ausgezählt sind, finden Sie die Wahlergebnisse in diesem Artikel.

Kommunalwahl-Ergebnisse 2020: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl in Egling an der Paar

Am 15. März sind die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Auch in Egling a.d. Paar beginnt danach sofort die Auszählung der Kommunalwahl 2020. Wenn die Wahlergebnisse bekannt sind, ergänzen wir sie hier:

Wir veröffentlichen die Ergebnisse zur Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl in Egling an der Paar an dieser Stelle.

Der Eglinger Bürgermeister Ferdinand Holzer ( CSU/Bürgergemeinschaft) tritt erneut zur Wahl an. Neben Holzer, der sich für eine zweite Amtszeit bewirbt, wollen auch Anton Baur (Bayernpartei/Freier Bürgerblock) und Sebastian Herbig (Dorfgemeinschaft Egling-Heinrichshofen) ins Rathaus des Orts einziehen.

Für den Gemeinderat der 2300-Seelen-Gemeinde treten neben den oben genannten Listen auch die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) und die Wählergemeinschaft Heinrichshofen an. Bei der Gemeinderatswahl werden 14 Sitze vergeben.

Ergebnis der Gemeinderatswahl: Wahlergebnisse der vergangenen Kommunalwahl in Egling a.d. Paar

2014 hatte sich Ferdinand Holzer (CSU) im Rennen um die Nachfolge von Bürgermeister Leonhard Wörl durchgesetzt. Auch damals sein Gegner: Sebastian Herbig, der heuer erneut für die Dorfgemeinschaft Egling-Heinrichshofen antritt.

Das waren die Ergebnisse der Gemeinderatswahl:

CSU /Bürgergemeinschaft: 5 Sitze

/Bürgergemeinschaft: 5 Sitze Dorfgemeinschaft Egling-Heinrichshofen : 3 Sitze

: 3 Sitze Wählergemeinschaft Heinrichshofen: 2 Sitze

Bayernpartei : 2 Sitze

: 2 Sitze ÖDP : 2 Sitze

