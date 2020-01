vor 32 Min.

Ergebnisse der Kommunalwahl in Dießen am Ammersee: Wahlergebnisse zu Gemeinderat- und Bürgermeister-Wahl

Die Wahlergebnisse der Kommunalwahl 2020 in der Marktgemeinde Dießen am Ammersee im Überblick: Wie sehen die aktuellen Ergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl aus?

Von Daniel Flemm

Die Marktgemeinde Dießen am Ammersee wählt: Bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern findet neben der Gemeinderat-Wahl auch die Bürgermeister-Wahl statt. Die Ergebnisse aus Dießen im Landkreis Landsberg am Lech werden voraussichtlich noch am Wahlabend vorliegen. Sobald es so weit ist, finden Sie die Wahlergebnisse in diesem Artikel.

Aktuelle Ergebnisse zur Kommunalwahl 2020 in Dießen am Ammersee: Gemeinderat- und Bürgermeister-Wahl

Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in der Marktgemeinde Dießen am Ammersee werden am 15. März 2020 voraussichtlich gegen Abend vorliegen. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet, nach Schließung beginnt die Auszählung. Sobald das Ergebnis der Wahl in Dießen ausgezählt ist, wird dieser Artikel von uns aktualisiert.

Die Ergebnisse zur Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl in Dießen am Ammersee veröffentlichen wir an dieser Stelle.

Nach 24 Jahren wird Dießen am Ammersee bei der Kommunalwahl 2020 einen neuen Bürgermeister bekommen. Herbert Kirsch, zum ersten Mal 1996 ins Amt des Bürgermeisters gewählt, kandidiert nicht mehr und tritt nur noch auf dem letzten Listenplatz der Dießener Wähler (DW).

Statt Kirsch bewerben sich gleich sieben Kandidaten um den Chefsessel im Rathaus: Sandra Perzul (DW), Hannelore Bauer ( SPD), Volker Bippus (Unabhängige Bürger-Vereinigung UBV), Roland Kratzer ( CSU), Gabriele Übler (Bündnis 90/Die Grünen), Florian Zarbo ( Freie Wähler) und Marianne Scharr (Gemeinsam für Dießen).

Die Einwohnerzahl von Dießen am Ammersee liegt jenseits der 10.000, daher gibt es insgesamt 24 Posten im Gemeinderat zu vergeben.

Wahlergebnisse: Ergebnis der vergangenen Kommunalwahl in Dießen am Ammersee

Die Kommunalwahl 2014 endete mit einem ungefährdeten Sieg für Amtsinhaber Herbert Kirsch. Der Bürgermeister holte damals ein Ergebnis von 81 Prozent.

So sah das Ergebnis der vergangenen Gemeinderat-Wahl in Dießen am Ammersee aus:

CSU : 5 Sitze

: 5 Sitze SPD : 3 Sitze

: 3 Sitze Grüne: 3 Sitze

Freie Wähler : 5 Sitze

: 5 Sitze Dießener Bürger: 4 Sitze

Unabhängige Bürger-Vereinigung: 2 Sitze

Bayernpartei : 1 Sitz

: 1 Sitz Zukunft für Dießen : 1 Sitz

Hier finden Sie unsere wichtigsten Artikel zur Kommunalwahl 2020 in Bayern.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen