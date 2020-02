vor 18 Min.

Ergebnisse der Kommunalwahl in Finning: Wahlergebnisse der Gemeinderat- und Bürgermeister-Wahl

Für die Kommunalwahl 2020 in Finning finden Sie am 15. März in diesem Artikel die Ergebnisse. Wie sehen die Wahlergebnisse zur Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl aus?

Von Daniel Flemm

In Finning (Landkreis Landsberg am Lech) steht am 15. März 2020 die Kommunalwahl an. Die Ergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl sollen noch am Abend feststehen. Wenn die Stimmen ausgezählt sind, finden Sie die Wahlergebnisse in diesem Artikel.

Kommunalwahl-Ergebnisse 2020: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl in Finning

Am 15. März sind die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Wahlhelfer in Finning beginnen danach sofort die Auszählung der Kommunalwahl 2020. Wenn die Wahlergebnisse bekannt sind, ergänzen wir sie hier:

Wir veröffentlichen die Ergebnisse zur Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl in Finning an dieser Stelle.

Auch in Finning tritt der Amtsinhaber wieder zur Wahl an. Bürgermeister Siegfried Weißenbach (Dorfgemeinschaft Oberfinning/Ortsteil Unterfinning) muss sich dabei mit einem alten Bekannten messen: Schon 2014 trat der Zweite Bürgermeister Roland Brenner (Wahlgemeinschaft Entraching) gegen Weißenbach an. Zudem nominierten "Die Finntrachinger" den Geologen Dr. Stefan Hülmeyer.

Da Finning knapp unter der 2000-Einwohnermarke liegt, stehen dem Ort lediglich 12 Gemeinderäte zu. Allerdings treten außer den oben genannten Listen auch keine weiteren Bewerber an.

Ergebnis der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl in Finning: Wahlergebnisse der vergangenen Kommunalwahl

Bei der Kommunalwahl 2014 hatte sich Siegfried Weißenbach mit 57 Prozent der Stimmen gegen Roland Brenner durchgesetzt. Beide Kandidaten waren zum ersten Mal zur Bürgermeister-Wahl angetreten.

Das waren die Ergebnisse der Gemeinderatswahl:

Dorfgemeinschaft Oberfinning: 4 Sitze

Ortsteil Unterfinning: 4 Sitze

Wahlgemeinschaft Entraching: 4 Sitze

