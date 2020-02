Ergebnisse der Kommunalwahl in Hofstetten: Wahlergebnisse der Gemeinderat- und Bürgermeister-Wahl

vor 4 Min.

Ergebnisse der Kommunalwahl 2020: Hofstetten wählt Bürgermeister und Gemeinderat - im Rathaus gibt es einen Wechsel. Die Wahlergebnisse finden Sie aktuell bei uns.

Von Daniel Flemm

Hofstetten wählt: Bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern findet neben der Gemeinderat-Wahl auch die Bürgermeister-Wahl statt. Die Ergebnisse aus Hofstetten im Landkreis Landsberg am Lech werden voraussichtlich noch am Wahlabend vorliegen. Sobald es so weit ist, finden Sie die Wahlergebnisse in diesem Artikel.

Aktuelle Ergebnisse zur Kommunalwahl 2020 in Hofstetten: Gemeinderat- und Bürgermeister-Wahl

Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Hofstetten werden am 15. März 2020 voraussichtlich gegen Abend vorliegen. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet, nach Schließung beginnt die Auszählung. Sobald das Ergebnis der Wahl in Hofstetten ausgezählt ist, wird dieser Artikel von uns aktualisiert.

Für Bürgermeister Benedikt Berchtold ist 2020 nach zwei Amtszeiten im Hofstettener Rathaus Schluss. Das ehrenamtliche Gemeindeoberhaupt will sich in Zukunft wieder verstärkt seiner Autowerkstatt widmen. Die Doppelbelastung werde ihm zu viel. Ihm nachfolgen will nur eine Kandidatin: Ulrike Högenauer (Dorfgemeinschaft Hofstetten), seit 2014 im Gemeinderat, bewirbt sich um den Sitz im Rathaus.

Der Hofstettener Gemeinderat fasst zwölf Gemeinderäte. Die Posten verteilen sich auf die parteiübergreifenden Dorf-Gemeinschaftslisten in Hofstetten und Hagenheim.

Wahlergebnisse der Gemeinderatswahl: Ergebnis der vergangenen Kommunalwahl in Hofstetten

Die Kommunalwahl 2014 endete mit einem ungefährdeten Sieg für Benedikt Berchtold. Der Bürgermeister konnte sich damals eine zweite Amtszeit sichern.

So sah das Ergebnis der vergangenen Gemeinderat-Wahl in Hofstetten aus:

Dorfgemeinschaft Hofstetten : 6

: 6 Dorfgemeinschaft Hagenheim: 6

