Drei Festnahmen nach tödlicher Attacke

Zwei Tatverdächtige aus Landsberg haben sich zuvor ins Ausland abgesetzt

Nach der tödlichen Attacke auf einen 26-jährigen Mann in Landsberg am vergangenen Samstag vermeldet das Polizeipräsidium Oberbayern Nord drei Festnahmen. Laut einer Pressemitteilung sind drei junge Männer (alle 24 Jahre alt) tatverdächtig, die seit der Tat untergetaucht waren. Alle drei sind deutsche Staatsangehörige und stammen aus dem Raum Landsberg.

Ein Verdächtiger konnte am Mittwoch gegen 13.45 Uhr in Augsburg aufgespürt und festgenommen werden. Die Festnahme der beiden anderen erfolgte fast zeitgleich im ungarischen Györ. Gegen alle drei bestanden aufgrund der Tat am vergangenen Samstag in Landsberg bereits Haftbefehle wegen des Verdachts des Mordes.

Gegen den in Augsburg festgenommenen Tatverdächtigen wurde der Haftbefehl laut Polizei vor dem Ermittlungsrichter eröffnet und in Vollzug gesetzt. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die beiden anderen Tatverdächtigen befinden sich derzeit im Gewahrsam der ungarischen Justizbehörden. Die Staatsanwaltschaft Augsburg betreibt die Auslieferung der beiden im Ausland Festgenommenen. Die Hintergründe des Tatgeschehens sind bislang noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Wie berichtet, war das 26-jährige Opfer laut Polizei am Samstagabend stark blutend und um Hilfe schreiend vor einem Wohnblock vorgefunden worden. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte leisteten Passanten Erste Hilfe, ehe der Verletzte ins Krankenhaus gebracht wurde. Am Montag teilte die Polizei auf LT-Nachfrage schließlich mit, dass der 26-Jährige mittlerweile seinen Verletzungen erlegen sei.

Nach dem Tatverdächtigen wurde am Samstag mit einem Großaufgebot gefahndet. Zahlreiche Polizeistreifen waren im Einsatz und wurden durch einen Polizeihubschrauber unterstützt. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hatte noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

In Landsberg hatte die Tat für Betroffenheit und Verunsicherung gesorgt. Direkt neben der Haustür eines Wohnblocks am Römerhang, wo sich die tödliche Attacke wohl zugetragen haben muss, waren am Dienstag Grablichter aufgestellt. Sie habe gehört, dass der Verstorbene Vater eines Mädchens sei, sagte eine Frau, die in der Nähe wohnt, gegenüber dem LT. Bei der Tat habe es sich wohl um eine Messerattacke gehandelt. Nachdem der Tod des 26-Jährigen bekannt gegeben wurde, kommentierten viele Menschen auf der Facebookseite unserer Zeitung den entsprechenden Artikel. „Unfassbar echt, vielen sind die Herzen gebrochen. Du hinterlässt ein riesen Loch“, schrieb eine junge Frau. (lt)