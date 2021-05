So viel Bio kommt ins Essen

Die Stadt Landsberg sucht für die Mittagsverpflegung an ihren Schulen bis Mitte September einen neuen Caterer. Welche Anforderungen an ihn gestellt werden

Nach mehreren Anläufen haben sich die Mitglieder des Bildungs-, Sozial- und Kulturausschusses des Stadtrats darüber geeinigt, wie hoch der Bioanteil im Mittagessen der Schüler der städtischen Grund- und Mittelschulen sein soll. Wie berichtet, sucht die Stadt für das kommende Schuljahr einen neuen Caterer. Und die Zeit drängt, denn es muss europaweit ausgeschrieben werden.

Ursprünglich sollte die neue Ausschreibung vor drei Wochen im Stadtrat beschlossen werden. Da die Grünen-Fraktion im Vorfeld der Sitzung einen Antrag auf Änderung des Leistungsverzeichnisses gestellt hatte, wurde das Thema in den Ausschuss verlegt. Dort wurde lange diskutiert, aber keine Einigung erzielt. Strittig waren der Bioanteil bei den Lebensmitteln und die Kosten für Stadt und Eltern. Schließlich einigten sich die Ausschussmitglieder darauf, die Entscheidung über den Bioanteil zu vertagen und beauftragten die Verwaltung, die Kosten für die Biomahlzeiten an anderen Schulen im Landkreis zu erfragen.

Die Kosten, die nun von der Verwaltung in der jüngsten Sitzung des Bildungs-, Kultur- und Sozialausschusses präsentiert wurden, überraschten die Stadträte. Aktuell verlange der Caterer 5,72 Euro pro Mahlzeit inklusive Warmanlieferung und Essensausgabe. Der Kostenanteil für das Essen betrage 5,48 Euro. Da der Elternanteil auf 3,50 Euro begrenzt wurde, zahlt die Stadt bei rund 320 Essen an vier Grundschulen und einer Mittelschule jährlich 125000 Euro dazu. Erfragt wurden die Kosten für Biomahlzeiten am Förderzentrum in Landsberg und in der Liebfrauenschule in Dießen. Dort werde 100 Prozent Bioware angeboten. Kostenfaktor: 4,10 Euro allein für das Essen. Die Kosten könnten bei einer aktuellen Ausschreibung aber durchaus höher ausfallen.

Dennoch bestärkte der Kosten-Vergleich die Ausschussmitglieder darin, auf Bioware umzusteigen. Dass alle Lebensmittel 100 Prozent Bio sein müssen, ging der Mehrheit dann aber doch zu weit. Dies wurde mit 8:5 Stimmen abgelehnt. Einstimmig einigen konnte man sich auf mindestens 30 Prozent Bioanteil bei Pasta, Molkerei-Produkten, Obst und Gemüse sowie 100 Prozent Biofleisch (ausgenommen Fisch). Auf Antrag von Stefan Meiser (ÖDP) wird bei der Ausschreibung der Bioanteil im Angebot gewichtet. Je höher er ist, desto mehr Punkte erhält der Anbieter. Nun kann die Verwaltung die Verpflegung der Grund- und Mittelschulen mit Mittagessen europaweit ausschreiben.

Rund 320 Schüler essen täglich (an regulären Tagen) an den Grundschulen und der Mittelschule in Landsberg zu Mittag. Ein Caterer bringt die warmen Speisen in die Schulen und verteilt sie dort auch. Zuletzt bezog die Stadt jährlich rund 58000 Mahlzeiten von dem Caterer. Das jährliche Auftragsvolumen entspricht rund 328000 Euro. Allerdings nehmen immer weniger Schüler und Eltern das Angebot an – von den rund 430 Schülern an der Mittelschule zum Beispiel nur 30. Nach Informationen der Verwaltung hängt der Rückgang unter anderem mit der veränderten Zusammensetzung der Klassen zusammen, wie Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) in der Sitzung sagte. Es gebe weniger gebundene Ganztagsklassen und weniger offene Ganztagsbetreuung.

Wie einige Stadträte wissen, sei vielen Eltern das Angebot allerdings auch zu teuer. „Wegen des Elternanteils an den Kosten für das Mittagessen gehen viele Kinder nicht in die Nachmittagsbetreuung, obwohl sie es sollten“, hatte unter anderem Petra Ruffing (CSU) gesagt.