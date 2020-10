vor 32 Min.

Erntedank: In Hurlach gibt es wieder eine Krone

Plus Die Hurlacher feiern Erntedank. Einige Pfarreimitglieder haben viel Zeit für die Getreidekrone aufgewendet. Beim Gottesdienst ist die aber nicht zu sehen.

Von Gisela Klöck

Viele Jahre gab es keine Erntedankkrone mehr in der Kirche St. Laurentius in Hurlach. Nun haben sich mehrere Landfrauen zusammengetan, um das zu ändern. Pfarrer Johannes Huber und Diakon Albert Vögele sind begeistert vom Ergebnis, doch es gibt einen großen Wermutstropfen.

Die Krone, deren Spitze ein Kreuz aus Lavendel ziert, wird beim Erntedankgottesdienst am Samstag ab 19 Uhr nicht zu sehen sein. Hintergrund ist, dass dieser in der Sport- und Kulturhalle stattfindet. „Wir hätten sie gerne dort aufgehängt, aber sie hat ein hohes Gewicht. Deswegen ist es sehr schwierig, die Krone dort sicher zu befestigen. Daher haben wir uns entschieden, die Erntedankkrone schwebend im Altarraum der Kirche zu platzieren. Wegen der geltenden Corona-Vorschriften dürfen aber nur 27 Personen bei einer Messe in unserer kleinen Kirche dabei sein“, bedauert Diakon Albert Vögele.

Hurlacher arbeiten 142 Stunden an der Krone

Sieben Frauen und einige weitere Helfer haben insgesamt 142 Stunden an der Krone gearbeitet. Verwendet wurden dafür die Getreidesorten, die in Hurlach angebaut wurden: Weizen, Gerste, Roggen, Hafer, Triticale. Für das Ergebnis gibt es auch Lob vom Pfarrer. „Das wurde von den Bäuerinnen mit viel Herzblut angefertigt“, sagt er. Eine kleine Anmerkung hat er dann aber doch: Traditionell verwende man für die Erntekrone Getreidesorten, wie jene zum Brotbacken, dann müsste auch Mais hinein, sagt er.

Für Pfarrer Johannes Huber ist es ein besonderes Fest im Kirchenjahr. „Es bringt den Dank der Menschen für die Gaben von den Feldern zum Ausdruck und es ist auch deswegen außergewöhnlich, weil es nichts mit der Heilsgeschichte Jesu zu tun hat, wie Weihnachten und Ostern.“ Und der Geistliche misst dem Fest noch aus einem anderen Grund große Bedeutung bei. „Ein Tablet oder ein Handy kann man nicht essen. Es geht darum, die Wertigkeit auf das zu lenken, was unser Leben ausmacht. Wir brauchen die Lebensmittel, die in den Gärten und auf den Äckern wachsen, der Dank gilt den Bauern, die Essen mit viel Fleiß zur Verfügung stellen und oft zu wenig entlohnt werden“, betont der Pfarrer.

Gottesdienst seit Monaten nicht mehr in St. Laurentius

Gerne hätten die Verantwortlichen den Erntedankgottesdienst in der Hurlacher Pfarrkirche gefeiert, doch die großen Messen finden dort wegen der Corona-Pandemie schon seit Monaten nicht mehr statt. In den vergangenen Monaten wurden die Gottesdienste im Freien gefeiert. Jedes Mal bauten die Mesnerin, deren Mann und Helfer einen Altar auf, bestuhlten den Vorplatz vor dem Gotteshaus und räumten danach wieder alles auf. Birgit Arnold, die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, sagt rückblickend: „Das Vorbereiten und anschließende Aufräumen war zwar zusätzliche Arbeit, doch das wurde gern gemacht.“

Weil die Temperaturen nun sinken, sind die Gläubigen aus der Lechraingemeinde Mitte September in die Sport- und Kulturhalle umgezogen. Dort können das Hygienekonzept und der vorgeschriebene Abstand bei Messfeiern eingehalten werden. Der Pfarrer ist dem Hurlacher Sportverein dankbar, dass dieser seine Türen öffnet. „Es ist trotz der Umstände ein würdiger und schöner Rahmen.“

Ruhestandspfarrer gehören zur Risikogruppe

Auch dort müssen aber vor jeder Zusammenkunft Altar und Bestuhlung aufgebaut werden, dabei bringt sich der Pfarrgemeinderat regelmäßig ein. Die Corona-Pandemie bringt aber noch eine Folge mit sich: Die aushelfenden Ruhestandsgeistlichen gehörten zur Risikogruppe, sagt Pfarrer Johannes Huber und könnten deswegen nicht eingesetzt werden. Deswegen setzte die Pfarreiengemeinschaft Igling, zu der Hurlach gehört, Diakone bei Wortgottesdiensten ein.

Gläubige, die die donnerstags stattfindenden Messen besuchen, können sich im Oktober noch an der Erntekrone erfreuen. So lange bleibt diese in St. Laurentius auf jeden Fall noch hängen.

