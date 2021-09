Kleintransporter kracht in Erpfting in eine Garagenwand

Im Landsberger Ortsteil Erpfting kommt ein Kleintransporter von der Straße ab. Eine Garagenwand ist Endstation.

Am Freitagnachmittag ist ein Kleintransporter in eine Garagenwand in Erpfting gekracht. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 31-jähriger Mann aus dem Landkreis Augsburg die Straße „Reiche Teile“ in Erpfting. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache kam der 31-Jährige mit seinem Kleintransporter nach rechts in den Grünstreifen ab. Dabei touchierte er einen Findling.

Fahrzeug ist nicht mehr lenkbar

Das Fahrzeug war danach nicht mehr lenkbar und stieß anschließend mit der Garagenwand eines dortigen Anwesens zusammen. Insgesamt entstanden an der Wand und am Fahrzeug ein Schaden von knapp 6000 Euro. Der 31-Jährige, so die Polizei, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. (lt)

Lesen Sie dazu auch