Erpfting

06:03 Uhr

Was die Menschen in Erpfting momentan beschäftigt

Ein Thema auf der Bürgerversammlung in Erpfting war die Apfelbaumallee am Luibach.

Plus In Erpfting erfahren die Einwohner, was im Advent in Landsberg und im Stadtteil geboten ist. Auch die Themen Wasser und Natur rücken in den Fokus.

Von Dagmar Kübler

Mit guten Nachrichten konnte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) bei der Bürgerversammlung in Erpfting aufwarten: Der Christkindlmarkt im Landsberger Stadtteil kann stattfinden. Wichtig sei, ihn zu entzerren, damit sich keine Menschenansammlungen bilden. Auch die Landsberger müssen nicht auf diese Einstimmung auf Weihnachten verzichten: Wie Baumgartl sagte, habe sich die Stadt für das Konzept der Stadtweihnacht entschieden. Der Christkindlmarkt wird demnach auf fünf verschiedenen Plätzen, Hellmair-Platz, Hauptplatz, Infanterieplatz, Rossmarkt und Flößerplatz, stattfinden. Weiterhin stellte Baumgartl 1000 Euro für den Gartenbauverein, damit sollen Gartengeräte und Leitern für die Baumpflege angeschafft werden, sowie 500 Euro für die Anschaffung eines Lastenfahrrades in Aussicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen