vor 41 Min.

Erpfting bekommt ein neues Klassenzimmer

Stadtrat beschließt Anbau. Denn 2021 gibt es voraussichtlich drei erste Klassen

Die Grundschule Erpfting bekommt einen neuen Klassenraum. Der Landsberger Stadtrat hat in der jüngsten Sitzung einstimmig einen Anbau für ein weiteres Klassenzimmer beschlossen, das auch noch aufgestockt werden kann.

Die Grundschule ist im Augenblick zweizügig und hat sieben Klassenzimmer und ein Notklassenzimmer in einem abgetrennten Aula-Bereich. Für das Schuljahr 2021/2022 wird es aber voraussichtlich so viele Erstklässler geben, dass drei Klassen gebildet werden müssen. „2021 wird es eng“, sagte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) in der Sitzung. Also müsse ein neuer Raum gebaut oder ein Raum der Mittagsbetreuung entzogen werden. Doch auch der Bedarf bei der Mittagsbetreuung sei steigend: Derzeit werden dort über 90 Schüler betreut.

Das städtische Bauamt schlägt vor, dass im Süden an das Verbindungsstück der beiden Gebäudetrakte der Schule ein Anbau erfolgen soll. Laut Ulla Höß wurde bei Anbietern von Holzmodulbau und Holzsystembau angefragt. Die Kosten würden sich zwischen 265000 und 300000 Euro bewegen. Außerdem kann das Gebäude noch aufgestockt werden, sagte Ulla Höß auf Nachfrage. Die Schule in Erpfting besuchen nicht nur Kinder aus dem Ort, sondern auch Kinder aus dem Südwesten Landsbergs, beispielsweise aus dem Wohngebiet „Obere Wiesen“.

Christian Hettmer ( CSU) forderte, dass sich der Stadtrat grundsätzlich mit dem Thema Grundschule auseinandersetzt, wo Bedarf entsteht und welche finanziellen Folgen das hat. Auch Alexa Dorow (CSU) sprach eine Sprengeländerung an und verwies wie Hettmer auf die Bedarfsentwicklung des Büros Planwerk aus dem Jahr 2017.

Darin war zwar, wie berichtet, festgehalten, dass die Schülerzahlen in Erpfting sinken, aber die Zweizügigkeit bis Ende des Prognosezeitraums 2033 erhalten werden könne. Darauf wies auch Stadtjustiziarin Petra Mayr-Endhart hin. Langfristig habe das Büro Planwerk aber eine Schließung angeraten.

Doris Baumgartl erinnerte an den Stadtratsbeschluss von 2018, die Grundschule in dem Landsberger Stadtteil Erpfting zu erhalten. Der Anbau sei zwingend erforderlich, in das Notklassenzimmer passten höchstens 20 Schüler. „Wir haben 7,5 Klassenzimmer.“ (smi)

