Erste Prüfungen absolviert

IHK startet mit Verspätung

Nach einer coronabedingten Verzögerung von sieben Wochen haben die über 250 Azubis im Landkreis Landsberg ihre schriftlichen IHK-Abschlussprüfungen absolviert. Noch können sie sich nicht zurücklehnen – um den IHK-Berufsabschluss zu erreichen, müssen sie noch mündliche und praktische Prüfungen meistern, teilt die IHK für München und Oberbayern mit.

„Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung ist selbst in schwierigen Zeiten ein ausgezeichneter Karrierestart“, erklärt Reinhard Häckl, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses. Über 240 Ausbildungsbetriebe aus Industrie, Handel und Dienstleistungen schickten ihre Azubis zu den Prüfungen. Um den Hygienevorschriften gerecht zu werden, fanden die schriftlichen Prüfungen heuer an deutlich mehr Prüfungsorten statt. Teilgenommen haben über 90 Prüflinge in den gewerblich-technischen Berufen, dazu gehören Industriemechaniker, Mechatroniker und Elektroniker. Bei den kaufmännischen und verwandten Berufen stellten über 160 Absolventen ihr Wissen unter Beweis, darunter angehende Einzelhandels-, Bank- und Industriekaufleute. Knapp 8000 ehrenamtliche Prüfer aus oberbayerischen Unternehmen sowie Lehrkräfte aus den Berufsschulen unterstützen die IHK bei den Prüfungen. Die IHK steht für mehr als 60 Prozent aller Ausbildungsverhältnisse. (lt)

