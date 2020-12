vor 32 Min.

Erster Schnee: Die Winterdienste im Landkreis Landsberg sind bereit

Plus Am Dienstag soll es im Landkreis Landsberg schneien. Die Straßenmeistereien und Bauhöfe sind bereits im Einsatz. Wie sie die Straßen von Schnee und Eis freihalten wollen.

Von Thomas Wunder

In den vergangenen Wochen hat sich der Winter bereits mit fallenden Temperaturen, Raureif und ersten glatten Straßenabschnitten angekündigt. Für den heutigen Dienstag sagen die Wetterdienste erste Schneefälle im Landkreis Landsberg vorher. Damit die Straßen frei von Schnee und Eis sind, sorgen seit einigen Wochen die Mitarbeiter der Straßenmeistereien und Bauhöfe. Unsere Zeitung hat nachgefragt, wie sie sich vorbereiten.

Die Straßenmeistereien hätten die ersten Winterdiensteinsätze bereits hinter sich, teilt die Pressestelle des Staatlichen Bauamts Weilheim mit. Das Staatliche Bauamt betreut ein Straßennetz von über 1600 Kilometern Bundes-, Staats- und Kreisstraßen in den Landkreisen Starnberg, Landsberg, Weilheim-Schongau, Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen. Dafür würden insgesamt 65 eigene und angemietete Fahrzeuge mit Schneepflügen und Streuautomaten eingesetzt. An besonders gefährdeten Straßenabschnitten seien Schneezäune zur Vermeidung von Schneeverwehungen aufgestellt worden.

Es gibt 20 Wetterstationen entlang der Straßen

Rund 14.000 Tonnen Streusalz lagern in den Salzhallen in Weilheim, Gilching, Wolfratshausen, Bad Tölz, Oberau, Landsberg und Peiting. Bei Bedarf könnten kurzfristig bis zu 15.000 Tonnen zusätzlich von den Straßenmeistereien abgerufen werden. Diese Salzvorräte bewältigen selbst einen überdurchschnittlichen Winter, heißt es in einer Pressemeldung. Für einen wirksamen und wirtschaftlichen Winterdienst sei eine möglichst frühzeitige und zuverlässige Wettervorhersage von entscheidender Bedeutung. Den Straßenmeistereien stünden deshalb rund um die Uhr Wetterradarbilder und die Straßenzustands- und Wetterprognosen des Deutschen Wetterdienstes sowie Daten von 20 örtlichen Straßenwetterstationen im Amtsgebiet zur Verfügung.

Am Dienstag soll es im Landkreis Landsberg schneien. Die Räumdienste sind einsatzbereit. Bild: Julian Leitenstorfer (Archivfoto)

Auf überdurchschnittlich stark belasteten Bundes- und Staatsstraßen werde bei Bedarf der Winterdienst rund um die Uhr durchgeführt. Das übrige Straßennetz werde vorrangig zwischen 6 und 22 Uhr in einem befahrbaren Zustand gehalten. Mehr als die Hälfte der Winterdiensteinsätze beginnen aber auch auf diesem Netz bereits vor 4 Uhr morgens, um in der Nacht einsetzende Straßenglätte infolge Schnee, Reif oder Eis noch vor dem Beginn des Berufsverkehrs beseitigen zu können. Nicht immer gelinge das reibungslos, teilt das Staatliche Bauamt mit. Sobald starker Schneefall erst kurz vor dem einsetzenden Berufsverkehr beginnt, werde es für die Mitarbeiter des Straßenbetriebsdienstes schwierig, im dichten Verkehr oder im Stau den festgefahrenen Schnee wie gewohnt zu beseitigen.

"So viel Salz wie nötig, so wenig wie möglich"

Der Winterdienst verfolge den Grundsatz „so viel Salz wie nötig, so wenig wie möglich“. Durch das Anfeuchten des trockenen Auftausalzes mittels einer Salzlösung (Sole) unmittelbar vor dem Ausstreuen würden die Verluste durch Verwehen und Wegschleudern reduziert und eine gleichmäßigere Verteilung des Salzes auf der Fahrbahn gewährleistet. Die jüngste Generation der Winterdienst-Fahrzeuge sei mit sogenannten Kombi-Streugeräten bestückt, mit denen je nach Witterungslage sowohl Sole versprüht als auch Feucht- oder Trockensalz ausgebracht werden kann. Bei der Ausbringung von Sole – das sei bei bis zu minus fünf Grad möglich – verringere sich die Salzmenge und erhöhe sich die Wirkdauer. Der Streusalzverbrauch verringere sich im Vergleich zu Feuchtsalz nochmals.

Doch selbst der beste Winterdienst könne nicht gewährleisten, dass alle Straßen jederzeit schnee- und eisfrei sind. Deshalb müsse jeder Verkehrsteilnehmer bei winterlicher Witterung mit Straßenglätte, Schneeresten, Verwehungen oder bei länger andauernden Schneefällen auch mit einer geschlossenen Schneedecke rechnen.

Mitarbeiter des Bauhofs haben bei Reisch Schneefangzäune aufgestellt. Bild: Julian Leitenstorfer

Der Kreisbauhof in Pürgen betreut rund 200 Kilometer Kreisstraßen sowie 35 Kilometer Verbindungsstraßen von Gemeinden. Drei eigene Fahrzeuge seien zum Räumen und Streuen im Einsatz, zudem vier Privatunternehmer mit je einem Fahrzeug. „Der Winterdienst beginnt um 2.30 Uhr mit dem Befahren der Strecken“, sagt Wolfgang Müller, der Pressesprecher des Landratsamts. In den Salzlagern seien 1400 Tonnen vorrätig, weitere 1700 könnten im Notfall nachgeordert werden. In den vergangenen Wochen seien die Mitarbeiter des Kreisbauhofs bereits im Einsatz gewesen. In erster Linie an glatten Stellen im Wald oder am Waldrand.

Auch der Bauhof der Stadt Landsberg sieht sich gut gerüstet. Es stünden ausreichend Personal und geeignete Fahrzeuge zur Verfügung, um die Schneemassen bewältigen zu können, heißt es in einer Pressemeldung der Stadt. Auch die Streulager seien gut gefüllt. In den Stadtteilen Erpfting und Ellighofen werde der Bauhof beim Winterdienst für einzelne Bereiche durch Subunternehmer unterstützt.

