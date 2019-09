Es fehlen die Azubis im Landkreis Landsberg

Plus Am Montag startet das neue Ausbildungsjahr. Viele Betriebe aus Industrie, Handel und Handwerk leiden unter Bewerbermangel. Auch im Landkreis Landsberg sind viele Lehrstellen unbesetzt.

Für viele Jugendliche im Landkreis beginnt am 2. September ein neuer Lebensabschnitt: Sie starten in ihre Ausbildung. Nach den Zahlen der Agentur für Arbeit interessieren sich jedoch immer weniger Jugendliche für eine klassische Ausbildung. Dieses Jahr verzeichnet die Agentur für den Landkreis bis Mitte August 848 Bewerber, die eine Lehrstelle suchen. Das ist ein Rückgang von jeweils zwei und sieben Prozent im Vergleich zu den beiden Vorjahren. Die Bereiche Industrie, Handel und Handwerk, die gemeinsam einen großen Teil der Ausbildungsplätze im Landkreis stellen, haben es schwer, ihre Lehrstellen zu besetzen. Einige Branchen dabei mehr als andere. Warum das so ist - das LT hat nachgefragt.

In Betrieben, die der Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern angehören, treten dieses Jahr im Landkreis 326 Jugendliche eine Ausbildung an, wie die IHK in einer Pressemeldung informiert. Dies sei ein Rückgang von etwa fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die beliebtesten IHK-Ausbildungsberufe seien Industriemechaniker, Kaufleute im Einzelhandel, in der Industrie, für Büromanagement und Verkäufer. Reinhard Häckl, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Landsberg, sagt, dass die „Betriebe angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels alle Register ziehen müssen, um ihre Lehrstellen zu besetzen und selbst ihren Nachwuchs ausbilden zu können“.

Die Lebensmittelbranche hat besonders Probleme

Auch beim Handwerk ist die Ausbildungssituation nicht besser. Dort sei laut einer Pressemeldung der Handwerkskammer (HWK) für München und Oberbayern zwar die Anzahl der Auszubildenden, die am 2. September im Landkreis eine Lehrstelle antreten, von 169 im Vorjahr auf 174 gestiegen. Dennoch hätten viele Handwerksbetriebe mit unbesetzten Lehrstellen zu kämpfen, wie Kreishandwerksmeister Michael Riedle erzählt.

Die Lebensmittelbranche sei der Bereich, der dabei die meisten Schwierigkeiten habe. Das Metallgewerbe leide vor allem unter dem Konkurrenzdruck, der durch einige große Unternehmen im Landkreis entstehe. Das Baugewerbe habe hingegen weniger Probleme, Bewerber zu finden. Am beliebtesten seien die Berufe des Zimmerers und des Schreiners.

Das bestätigt Wolfgang Zeit, Obermeister der Schreiner-Innung Landsberg: „In der Schreinerbranche ist es nicht ganz so schlimm wie in anderen Bereichen“, erzählt er. Unter anderem sei die Belastung, die der Beruf auf die Auszubildenden auswirke, geringer als in anderen Branchen. Generell sei jedoch zu beobachten, dass die Zahl der Ausbildungsbetriebe im Landkreis sinke. Das liege daran, dass viele Betriebe immer kleiner würden und somit weniger Auszubildende angenommen werden könnten.

Übers Praktikum zum Ausbildungsplatz

Wolfgang Zeit selbst habe in seinem Schreinerei- und Parkettmeisterbetrieb in Kaufering keine Probleme, genügend Bewerber zu finden. In seinem Betrieb mit 25 Mitarbeitern habe er jedes Jahr zwei Auszubildende. „Es hat sich über die Jahre herumgesprochen, dass es bei uns attraktive Ausbildungsplätze gibt“, sagt er. Beispielsweise würde er in seinem Betrieb jedes Jahr 20 bis 30 Praktikanten annehmen, von denen jeder ein potenzieller Auszubildender sei.

Wichtig sei, so Wolfgang Zeit, dass eine Branche ein attraktives Bild von sich selbst nacht außen vermittle, um dem Problem der mangelnden Bewerber entgegenzutreten. Denn das Image eines Berufsbereiches beeinflusse schließlich auch die Meinung der Eltern, die maßgeblich daran beteiligt seien, welchen Berufsweg ihre Kinder einmal einschlagen würden. Ein Vorteil der Schreinerbranche ist laut Wolfgang Zeit, dass es ein sehr vielseitiger Beruf ist, bei dem etwas kreiert wird, über das der Schreiner sagen kann: „Da war ich dabei, das habe ich gebaut.“