14.03.2019

Es geht wieder ums Klima

Bereits am 8. Februar hatte es in Landsberg eine Kundgebung der Friday-for-Future-Bewegung gegeben.

Am Freitag findet in Landsberg eine Demo statt

Die nächste Protestaktion steht in den Startlöchern. Die Organisatoren von „Fridays for Future“ auf lokaler Ebene veranstalten am Freitag, 15. März, in Landsberg wieder eine Protestaktion für den Klimaschutz. Von 14 bis 16 Uhr findet eine Kundgebung auf dem Hauptplatz statt. Danach ist ein Demozug über die Karolinenbrücke in die Von-Kühlmann-Straße bis zur Sandauer Straße, über den Vorderen Anger, durch Ludwigstraße und zurück zum Hauptplatz geplant. Daher sei in dieser Zeit mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Das teilt das Landratsamt mit.

Bereits am 8. Februar hatte es in Landsberg eine große Kundgebung gegeben. Danach hatte es Diskussionen in der Öffentlichkeit gegeben und auch Kritik, dass die Kinder und Jugendlichen – mit Erlaubnis der Eltern – den Unterricht geschwänzt hätten, um zu demonstrieren. Mit der Demonstration nach der Schulzeit möchten die jungen Protestierenden jetzt zeigen, dass es ihnen nicht nur um das „Schule schwänzen“ geht, sondern um konsequenten Klima- und Umweltschutz, heißt es in einer Pressemeldung der Organisatoren aus Landsberg. Im Anschluss an die Demonstration möchten die Demonstrierenden mit dem Bündnis „CleanUp Landsberg“ Müll sammeln.

Diesen Freitag protestieren junge Menschen in über 1000 Städten in über 70 Ländern weltweit für eine konsequente und zukunftsfähige Klimapolitik sowie die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens und des 1,5-Grad-Celcius-Ziels. In Deutschland protestieren an diesem Tag in über 170 Städten junge Menschen bei den Fridays-for-Future-Kundgebungen. (lt)

