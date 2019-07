00:33 Uhr

Es gibt Vertretung

Ersatz für Tagesmütter muss sein

Außer in Krippen und Kindergärten werden im Landkreis Landsberg Kinder auch in der Tagespflege betreut. 22 Betreuungspersonen gibt es im Landkreis, jede von ihnen kümmert sich um bis zu fünf Kinder. Doch was ist, wenn eine solche Tagespflegeperson mal krank wird? Dann braucht es einen Ersatz, schreibt das Bayerische Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG) vor. Der war bisher im Landkreis nicht gegeben. Um auch weiterhin einen staatlichen Zuschuss für diese Betreuungsform in Höhe von jährlich 130000 Euro zu erhalten, muss der Landkreis jetzt nachbessern.

Der Jugendhilfeausschuss des Kreistags empfahl deshalb in seiner jüngsten Sitzung, ab 2020 eine Stelle mit 30 Wochenstunden für eine mobile Ersatzbetreuung zu schaffen, die einspringt, wenn eine Betreuungsperson wegen Krankheit ausfällt.

Wie oft eine Tagespflegeperson krankheitsbedingt ausfällt, variiert von Jahr zu Jahr. So wurden 2017 13,5 Krankheitstage gezählt, 2018 nur fünf, während es im ersten Halbjahr 2019 bereits 22 waren. Die neue Kraft soll jedoch nicht nur im Vertretungsfall tätig werden. In betreuungsfreien Zeiten soll sie regelmäßig Kontakt zu den in der Tagespflege betreuten Kindern halten, um die für den Vertretungsfall notwendige Bindung an die Kinder zu gewährleisten. (ger)

