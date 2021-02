Es ist wichtig, Corona-Regeln im Einzelnen zu hinterfragen

Plus Der Landsberger Anwalt Marcus Becker klagt gegen die Ausgangssperre. Es ist wichtig, die einzelnen Maßnahmen zu hinterfragen, findet LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Seit knapp zwei Monaten ist im Kreis Landsberg tagtäglich um Punkt 21 Uhr Zapfenstreich. Und die allermeisten Menschen scheinen sich erfreulicherweise daran zu halten. Laut Landratsamt gab es in 56 Tagen 40 Verstöße zu verzeichnen. Das sind nicht gerade viele. Und doch sorgt die Vorschrift bei immer mehr Leuten für Unmut.

Es ist völlig klar, dass die aktuelle Corona-Lage weiter ernst genommen werden muss. Die niedrigen Fallzahlen sind trügerisch und könnten gerade durch die Virus-Mutationen, die im Landkreis Landsberg längst angekommen sind, schnell wieder in die Höhe schießen. Der harte Lockdown wird deswegen wohl in die Verlängerung gehen. Und das ist richtig so.

Anwalt Marcus Becker liefert einige Argumente gegen die Ausgangssperre

Braucht es aber wirklich noch immer eine derart strikte Ausgangssperre? Der Landsberger Anwalt Marcus Becker hat sich intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt und liefert einige Argumente, die dagegen sprechen. Der bayerische Verwaltungsgerichtshof sollte seinen Eilantrag genau prüfen.

Es wäre durchaus eine Option, das Ausgangsverbot künftig auf Städte und Landkreise mit hohen Fallzahlen zu beschränken. Dann könnte – bei dauerhaft niedrigem Infektionsgeschehen – auch der Spaziergang nach 21 Uhr wieder möglich sein.

