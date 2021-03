Es ist wichtig, Probleme beim Homeschooling offen anzusprechen

Plus Das Homeschooling zehrt an den Nerven. LT-Redakteuer Dominik Stenzel meint: Es ist ein wichtiger Schritt, dass Familie Hauser die Probleme offen anspricht.

Das Homeschooling stellt alle Beteiligten vor große Herausforderungen. Die Schulen mussten – gerade im ersten Lockdown – quasi von heute auf morgen die technischen Voraussetzungen schaffen, Lehrer sich auf eine ganz neue Form des Unterrichtens einlassen. Die größte Kraftanstrengung wird jedoch zweifelsohne den Schülern und ihren Eltern abverlangt. Das Wohnzimmer ist zurzeit gleichzeitig das Klassenzimmer. Wenn nicht alles glatt läuft, kann sich das schnell negativ auf den Familienfrieden auswirken.

Hört man sich im Landkreis Landsberg um, stoßen viele Familien gerade an ihre Grenzen. An die Öffentlichkeit wollen die meisten lieber nicht gehen. Es ist deshalb umso mutiger und wichtiger, dass Cynthia Hauser und ihre beiden Töchter ihre Probleme nun offen ansprechen – stellvertretend für viele in der Region, denen es ähnlich geht.

Kinder müssen individuell betreut werden

Jedes Kind, jeder Jugendliche ist anders: Während manche in jungen Jahren erstaunlich gut organisiert sind, brauchen andere mehr Unterstützung. Dafür ist die Schule da, und deswegen ist der Präsenzunterricht so wichtig. Die Lehrer stehen täglich mit den Schülern direkt in Kontakt und können individuell auf deren Bedürfnisse eingehen.

Immerhin gibt es die Hoffnung, dass mit Schnelltests eine raschere Rückkehr zur Normalität an allen Schulen im Landkreis möglich wird. Bis es soweit ist, bleibt nur der Appell an die Lehrer, die Sorgen von Schülern und Eltern ernst zu nehmen.

