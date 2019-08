vor 36 Min.

Es wird eng am Klostereck: Fußgänger laufen auf der Straße

Plus Die Bauarbeiten in der Leonhardikapelle in der Altstadt haben begonnen. Das hat Auswirkungen für Fußgänger und Autofahrer. Ein Notarzt kritisiert die Regelung. Was die Stadt dazu sagt.

Von Max Neuhaus

Zwei Mütter schieben ihre Kinderwagen am Bauzaun entlang, Radler drängen sich an ihnen vorbei und Pkw treffen sich in der Kurve im Begegnungsverkehr: Wegen der Baustelle in der Leonhardikapelle am Klostereck kann dort der Gehweg nicht genutzt werden. Viele Passanten gehen einfach auf der Fahrbahn. Wegen des Außengerüsts ist derzeit der Bereich zwischen dem Leonhardiplatz und dem Eingang zur Volkshochschule gesperrt. Stadtrat und Notarzt Wolfgang Weisensee übt Kritik an dieser Verkehrsregelung. Was die Stadt dazu sagt.

In einem Schreiben kritisiert er, dass die Hinweise für Fußgänger speziell stadtauswärts „unzureichend, missverständlich und gefährlich“ seien, sodass Fußgänger nicht wüssten, ob sie die Straßenseite wechseln oder auf der Fahrbahn entlang der Baustelle gehen sollten. Weisensee nennt ein persönliches Erlebnis: Bei einem Notarzteinsatz sei ihm ein Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegenkommen, das Fußgängern ausweichen musste. Nur dank „erschreckten Abbremsens“ sei nichts Schlimmeres geschehen. Schilder weisen Fußgänger konkret auf die Sperrung hin Der Pressesprecher der Stadt, Andreas Létang, berichtet, dass sich die Mitarbeiter des Ordnungsamts und Stadtbauamts gestern zu einem Vor-Ort-Termin getroffen hätten. Die Beschilderung sei gemäß der entsprechenden Richtlinien erfolgt. Trotzdem will die Stadt eine zusätzliche Beschilderung anbringen, die die Fußgänger explizit darauf hinweist, dass sie die Straße queren und auf der anderen Seite gehen sollen. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Létang verweist darauf, dass die Passanten jetzt schon auf Höhe des Ärztehauses durch eine Beschilderung auf den folgenden versperrten Gehweg hingewiesen und über die Passage umgeleitet werden. Und an der Baustelle sei ein Schild angebracht, das auf den gegenüberliegenden Gehweg verweise. „Das ist das für solche Fälle vorgesehene Verkehrszeichen/Zusatzzeichen gemäß Straßenverkehrsordnung.“ Pressesprecher: Viele Fußgänger sind zu bequem Wenn das trotz der vorherigen Umleitung über die Passage nicht beachtet werde und die Fußgänger nicht die Straße querten, sondern entlang der Baustelle auf der Straße gingen, habe das andere Gründe, so Létang. Es sei nicht darauf zurückzuführen, dass die Verkehrszeichen nicht gesehen würden und unverständlich seien, sondern habe schlicht mit der Bequemlichkeit der Passanten zu tun, die den kleinen Umweg nicht in Kauf nehmen wollen. Dies hätten Passanten bestätigt, die vom Ordnungsdienst darauf angesprochen worden seien. Ein weiterer Aspekt dürfte die vermeintliche Zeitersparnis sein.

