Europawahl: CSU liegt im Landkreis klar vor den Grünen, SPD verliert zehn Prozentpunkte

Das Gericht behandelt zwei Vorfälle bei einem Lebensmittelmarkt im südlichen Landkreis Landsberg. Ein Angeklagter ist teilweise geständig, der zweite will in Berufung gehen. Wovon der Richter ausgeht.

Der 68-jährige Unfallverursacher ist ebenfalls verstorben. Er war am Freitagnachmittag in den Gegenverkehr geraten.

Landkreis Landsberg

Europawahl: Immer mehr Wähler stimmen per Brief ab

Immer mehr Bürger im Landkreis Landsberg stimmen per Briefwahl ab. In Dießen ist es bei der Europawahl sogar schon mehr als jeder Dritte. Am Sonntag stehen weitere Entscheidungen ab.