Europawahl: Wenig los an den Urnen

Wie wird die Wahlbeteiligung im Landkreis? Am Vormittag war zumindest in den beiden Landsberger Wahlbezirken Musikschule und Landratsamt noch wenig los.

Von Stephanie Millonig

Bürger aus 21 Ländern geben heute ihre Stimme für das Europaparlament ab. Prognosen gehen von einem Rechtsruck aus, was zu vielen Aufrufen geführt hat, zu wählen. Wie sich im Landkreis die Wahlbeteiligung entwickelt, bleibt spannend, 2014 hatten 43,8 Prozent der Wahlberechtigten aus dem Landkreis abgestimmt. Bundesweit hatte die Beteiligung bei 48,1 Prozent gelegen.

Viele stimmen per Brief ab

In den zwei Landsberger Wahllokalen Musikschule und Landratsamt scheint am Vormittag der Zulauf noch verhalten, wie von den dortigen Wahlhelfern zu erfahren war. Freilich zeigt dies nicht das ganze Bild, denn wie berichtet, beteiligen sich viele Bürger per Brief an dieser Wahl. Besonders spannend wird es in Finning und Unterdießen, wo zusätzlich ein Bürgerbegehren zur Ansiedlung eines Supermarktes und ein Bürgerbegehren über die Ausweisung eines Baugebiets in Dornstetten abgestimmt wird.

