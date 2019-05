26.05.2019

Europawahl im Landkreis Landsberg: CSU und Grüne vorne, SPD hinter AfD

Deutlich mehr Wähler als 2014 sind auch im Landkreis an die Wahlurnen gegangen, um ihre Stimme für das Europaparlament abzugeben. Im Landkreis waren es 66,5 Prozent der Wahlberechtigten.

Freude bei den Grünen, Entsetzen bei der SPD, Zufriedenheit bei der CSU. Die landesweiten Trends spiegeln sich im Landkreis wider. So fallen die Reaktionen aus.

Von Stephanie Millonig und Gerald Modlinger

Die CSU ist bei der Europawahl im Landkreis mit 38,5 Prozent rund ein Prozent hinter dem Ergebnis von 2014 (39,6) zurückgeblieben, die Grünen erleben mit 23,9 Prozent einen deutlichen Zuwachs an Stimmen (2014: 16,0) und die SPD rutscht mit einem Wahlergebnis von 7,2 Prozent (2014: 16,5) auf die vierte Stelle hinter die AfD mit 7,3 Prozent Stimmenanteil (2014: 8,1): Die Wahlergebnisse in Landsberg zeichnen den bayern- beziehungsweise bundesweiten Trend nach. Den Freien Wählern gelingt eine Steigerung von 3,3 auf 4,4 Prozent, die FDP legt leicht zu von 3,1 auf 3,5 Prozent und die ÖDP kommt auf 4,5 Prozent (2014: 4,0). Die Wahlbeteiligung ist von 43,8 auf 66,5 Prozent gestiegen. Das LT hat am Wahlabend mit den Kreisvorsitzenden der sechs im Landtag vertretenen Parteien gesprochen.

Der CSU-Kreisvorsitzende blickt auch auf die SPD

„Ich finde, wir können zufrieden sein“, kommentierte der neue CSU-Kreisvorsitzende Michael Kießling das Abschneiden seiner Partei im Landkreis. Die CSU blieb zwar erneut unter 40 Prozent, konnte jedoch das Tief bei der Landtagswahl hinter sich lassen. „Ich glaube, wir haben es geschafft, die Mitte anzusprechen“, so Kießling. Der Wahlausgang sei so auch „ein gutes Signal in unsere CSU“. Auf das gegenüber der Landtagswahl schlechtere Abschneiden von Freien Wählern und FDP angesprochen, verwies der Bundestagsabgeordnete darauf, dass die CSU als europäische Partei wahrgenommen werde, die die Interessen Bayerns und Deutschlands vertreten könne. Die AfD sei weit unter ihrem Durchschnitt geblieben. Jetzt müsse auch darauf geschaut werden, „diese Partei wieder aus den Parlamenten zu bringen“.

Die SPD betrachtet Kießling als gescheitert. Beim Thema „soziale Gerechtigkeit“ seien die Menschen sensibel, meint Kießling. Deswegen würden sich viele aber eben nicht von Forderungen nach einer bedingungslosen Grundrente angesprochen fühlen. Denn vielen Menschen gehe es auch um den Respekt vor der Arbeit, der sich einer bedingungslosen Rente nur teilweise widerspiegele. Die Große Koalition sieht Kießling aufgrund des Abschneidens der SPD als „beschädigt“ an. Könnte die Koalition jetzt auch kippen? „Da traue ich mir noch kein Urteil zu“, bleibt Kießling vorsichtig.

Grüne: Klimaschutz kennt keine Grenzen

„Der Klimaschutz und der Umweltschutz sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen“, sagt Martin Erdmann vom Kreisvorstand der Grünen. „Wir freuen uns sehr über das Wahlergebnis im Bund und im Landkreis.“ Als Grund für den Wahlsieg sieht Erdmann auch das klare Bekenntnis seiner Partei zu Europa: „Die Bürger wollen ein vereinigtes Europa, das vieles bewegen kann. Klimaschutz kennt keine Grenzen.“ Obwohl die Wahlbeteiligung stark angestiegen ist, wünscht sich Erdmann, dass noch mehr Wähler an die Urnen gehen. „Ein Drittel ist daheim geblieben.“

Markus Wasserle spricht von einem "katastrophalen Ergebnis"

Von einem „katastrophalen Ergebnis“ spricht SPD-Kreisvorsitzender Markus Wasserle. Wirklich bitter sei, dass die SPD hinter dem Ergebnis der AfD geblieben sei. Angesprochen auf das nach Ansicht vieler Kommentatoren in Deutschland wahlentscheidende Thema Klimaschutz meint Wasserle, dass die Sozialdemokraten dieses Thema anders behandle und stärker an soziale Aspekte kopple. „Wir sehen es aus der sozialen Perspektive.“ Er setzt darauf, dass die SPD stärker werden kann, wenn mit gesellschaftlichen Veränderungen soziale Fragen mehr in den Fokus geraten.

Die Vorsitzende der AfD, Edeltraud Schwarz, ist mit dem Ergebnis ihrer Partei im Landkreis zufrieden, trotzdem es hinter dem bundesdeutschen Schnitt der AfD zurückblieb. Bayern sei „spezifisch“, so ihre Analyse. Edeltraud Schwarz erlebt den Wahlabend in Berlin: Sie ist als stellvertretende Sprecherin der Länder im Konvent, einem parteiinternen Gremium der AfD, zur Wahlparty geladen.

Renate Wengenmaier von den Freien Wählern freut sich, dass künftig zwei Kandidaten ihrer Partei ins Europaparlament kommen. Bisher war nur Spitzenkandidatin Ulrike Müller vertreten. Der bundesweite Zuwachs der AfD bereite ihr jedoch Sorgen und auch, dass die AfD im Landkreis drittstärkste Partei geworden ist.

Birgit Kerckhoff von der FDP spricht von einem „grundsätzlich“ positiven Ergebnis. „Was mich am meisten freut, ist, dass sich die Bürger für Europa ausgesprochen haben“, beurteilt sie die Wahlbeteiligung. "

