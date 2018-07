vor 2 Min.

Exhibitionist am Ufer des Ammersees

Der Unbekannte belästigte ein Pärchen bei Wartaweil. Jetzt sucht die Polizei weitere Zeugen.

Von Thomas Wunder

Die Polizei sucht Personen, die am Sonntagabend in Wartaweil bei Herrsching einen Exhibitionisten gesehen haben. Laut Polizei spazierte dort ein junges Pärchen aus Inning am See entlang, als ihm ein unbekannter Mann folgte. Auf dem Rückweg bemerkten die beiden, wie der Unbekannte hinter einer Hecke sexuelle Handlungen an sich ausführte. Er konnte unerkannt flüchten.

Dreitagebart und Basecap

Der Mann wird wie folgt beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, Dreitagebart, dunkle Sportbekleidung und schwarzes Basecap. Wer etwas beobachtet hat, soll sich an die Polizei in Herrsching unter Telefon 08152/93020 wenden.

