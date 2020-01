17.01.2020

FDP will die Kultur entbürokratisieren

Von links: Ulrich Kriwet, Maren Köhler, Tom Bohn, Ulla Schäfer, Dillon Still und Lutz Barthold kandidieren zusammen mit sieben weiteren Kandidaten mit der FDP bei der Landsberger Stadtratswahl.

Tom Bohn führt die Liberalen in die Wahl in Landsberg

Zwölf Kandidaten hat die FDP Landsberg für die Stadtratswahl nominiert. Einen Oberbürgermeisterkandidaten werden die Freien Demokraten nicht ins Rennen schicken. Ein entsprechender Beschluss war bereits gefasst worden, bei der Aufstellungsversammlung bestätigten die Wahlberechtigten diesen lediglich.

Auf dem ersten Listenplatz steht Thomas (Tom) Bohn. Der Regisseur und Leiter des Snowdance-Filmfestivals strebt eine Entbürokratisierung von Kultur und Veranstaltungen in Landsberg an. Dies nannte er als sein Ziel. „Es muss weniger Auflagen geben“, sagte er, „und das kulturelle Angebot muss vielfältiger werden“. Listenplatz zwei belegt Ulla Schäfer, die 2018 für den Landtag kandidiert hatte. Als eines ihrer Ziele formulierte sie die „Aufrechterhaltung der Innenstadt durch individuelle Dienstleister und Geschäfte und damit den Erhalt der Lebens- und Einkaufsqualität in der lebens- und liebenswerten Stadt“. „Wir müssen die Fachkompetenz hier halten, statt standardisierte Ketten anzusiedeln“, sagte sie. Dies könne beispielsweise durch Steuererleichterungen bei Ansiedlungen geschehen.

Ortsvorsitzender Lutz Barthold gab als weiteres Ziel die Belebung des Hinterangers aus. „Das Problem ist der Durchgangsverkehr“, sagte er, „wir wollen ihn am Wochenende eingrenzen.“ Ulla Schäfer ergänzte diesen Punkt noch um eine notwendige Südumfahrung.

Die Kandidaten: 1. Thomas Bohn, 2. Ulla Schäfer, 3. Feliks Cubic, 4. Andreas Deiner, 5. Dillon Still, 6. Ulrich Kriwet, 7. Antje Senger, 8. Julia Barthold, 9. Beate Maes, 10. Maren Köhler, 11. Lutz Barthold, 12. Mirco Ebersold. (res)

