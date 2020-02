vor 22 Min.

FOS: Ein Angebot für Kreative

Was die Schule bald neu im Stundenplan hat

Die Fachoberschule in Landsberg eröffnet ab dem Schuljahr 2020/21 eine neue Ausbildungsrichtung „Gestaltung“. Sie soll die seit 2002 angebotenen Ausbildungsrichtungen Sozialwesen, Technik sowie Wirtschaft/Verwaltung ergänzen.

Die Probeeinschreibung wurde durch das Kultusministerium bereits genehmigt und findet im regulären Anmeldezeitraum vom 2. bis 13. März statt. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Der Schwerpunkt der neuen Ausbildungsrichtung liegt im künstlerisch-gestaltenden Bereich, zum Beispiel Bildende Kunst, Design, Architektur, Medien, Bildhauerei, Werbung, Fotografie und Film. Der Profilbereich des Unterrichts wird deshalb durch Fächer wie Gestaltung (Praxis und Theorie), Medien und Naturwissenschaften abgebildet.

Über die Zulassung zu dieser Ausbildungsrichtung entscheidet wie an allen Fachoberschulen in Bayern eine Aufnahmeprüfung („Arbeit nach sichtbarer Wirklichkeit“ und „Arbeit aus der Vorstellung“ – Termin: Mittwoch, 18. März). Deshalb wird gleich bei Anmeldung immer auch eine alternative Ausbildungsrichtung angegeben, für die die Anmeldung im Falle eines Nichtbestehens gilt.

Am Montag, 17. Februar, können sich interessierte Schüler sowie deren Eltern von 16 bis 17 Uhr über dieses neue Bildungsangebot der FOS Landsberg an den Beruflichen Schulen in der Spitalfeldstraße 11 informieren. (lt)

