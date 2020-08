vor 53 Min.

Fällt auch Leonhardi wegen Corona aus?

Eine Veranstaltung im Landkreis ist jetzt schon abgesagt

Die Bitte an den Heiligen Leonhard, die Heimat zu beschützen, bekommt in Utting heuer eine ganz besondere Bedeutung. Denn der im November geplante Leonhardiritt 2020 fällt aus – um die Menschen, die daran teilgenommen hätten, vor einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. Weil die aktuelle Lage in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie „keine Form dieser kirchlichen Veranstaltung“ zulasse, habe man sich zu diesem Schritt entschlossen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im Dießener Ortsteil Wengen steht eine Entscheidung für oder gegen den traditionellen Leonhardiritt noch aus. Zumindest wussten weder der Dießener Pfarrer Josef Kirchensteiner noch der Dießener Klement Noll, der selbst Pferdegespanne bei Leonhardiritten führt, ob es die Veranstaltung heuer geben wird. Auch in Reichling ist bislang noch nichts entschieden, informiert Bürgermeister Johannes Leis. „Wir sind im Gespräch mit dem Landratsamt.“ Das ist auch der Stand in Kaufering, wie Josef Frigl, einer der Organisatoren, informiert. „Wir überlegen noch, was wir machen, und werden uns Mitte September entscheiden. Dann sind alle Urlauber zurück und wir wissen besser, wie die Lage ist.“ Klar sei für ihn aber, dass die Veranstaltung, zu der Tausende Besucher kommen, „gescheit oder gar nicht“ stattfinden solle. (lt)

